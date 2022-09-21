ضوابط الدخول والخروج من وإلى قطر خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™

وكشفت الوزارة أنّ بطاقة هيّا تتيح لحاملها البقاء في دولة قطر حتّى 23 يناير 2023.

كما أشارت الوزارة إلى أنه تقرّر تعليق دخول جميع الزوار إلى قطر من الأول من نوفمبر المقبل.

وأضافت أنه سيتمّ استئناف تأشيرات الزيارة إلى قطر اعتبارًا من 23 ديسمبر 2022.

ويستثنى من قرار تعليق الدخول إلى قطر في الأول من نوفمبر من غير حاملي بطاقة هيّا المواطنون القطريون والمقيمون والخليجيون حاملو البطاقة الشخصية القطرية، حاملو تأشيرات الاستقدام الشخصي وسمات العمل، الحالات الإنسانية عن طريق المطار بناء على الموافقات المسبقة.