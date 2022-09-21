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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي

ضوابط الدخول والخروج من وإلى قطر خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™

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أعلنت وزارة الداخلية القطرية السماح بدخول حاملي بطاقة هيّا من الأول من نوفمبر وحتّى 23 ديسمبر 2022.

AFP

وكشفت الوزارة أنّ بطاقة هيّا تتيح لحاملها البقاء في دولة قطر حتّى 23 يناير 2023.

كما أشارت الوزارة إلى أنه تقرّر تعليق دخول جميع الزوار إلى قطر من الأول من نوفمبر المقبل. 

وأضافت أنه سيتمّ استئناف تأشيرات الزيارة إلى قطر اعتبارًا من 23 ديسمبر 2022.

ويستثنى من قرار تعليق الدخول إلى قطر في الأول من نوفمبر من غير حاملي بطاقة هيّا المواطنون القطريون والمقيمون والخليجيون حاملو البطاقة الشخصية القطرية، حاملو تأشيرات الاستقدام الشخصي وسمات العمل، الحالات الإنسانية عن طريق المطار بناء على الموافقات المسبقة.

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