رونالد كومان سيخلف فان غال في تدريب منتخب هولندا بعد كأس العالم FIFA قطر 2022™

وستكون المرة الثانية التي يتولى فيها كومان تدريب منتخب بلاده (2018-2020)، علمًا أنه ترك منصبه من أجل تدريب برشلونة الاسباني الذي أقاله من منصبه في تشرين الأول/أكتوبر الفائت لسوء النتائج.

وقال كومان في بيان "أتطلع قدمًا لهذا التعاون الجديد. مضى أكثر من عام ونصف، وبالتأكيد لم أترك المنتخب الهولندي على خلاف".

وسينطلق عقد كومان مطلع عام 2023 ويستمر إلى عام 2026.

وجاء هذا التعاقد بعد أن كشف لويس فان غال عبر تصريحات تلفزيونية عن إصابته بمرض السرطان.

وأوضح فان غال أنّه يعاني من سرطان البروستاتا مؤكداً أنّه كان يغادر ليلاً إلى المشفى دون أن يكتشف لاعبي منتخب هولندا الأمر.

وجاء منتخب هولندا في المجموعة الأولى رفقة كلّ من قطر والسنغال والإكوادور في كأس العالم FIFA قطر 2022™.

