دي ماريا منزعج من عدم استدعائه إلى تشكيلة الأرجنتين

وقال دي ماريا في تصريح لاذاعة "راديو كونتيننتال" الأرجنتينية الأربعاء "لم يشرحوا لي قط لماذا لا يتصلون بي".

وتساءل دي ماريا الذي أوقفته لجنه الانضباط في فرنسا أربع مبارياته بسبب بصقه على مدافع مرسيليا الإسباني ألفارو، قائلاً "في سن الـ32، هل أنا كبير في السن؟".

وتابع دي ماريا الذي كان أحد أعمدة منتخب الأرجنتين على مدى السنوات العشر الماضية "رغم أنني أُظهر في كل مباراة وفي نهاية كل أسبوع بمستويات أفضل، أواصل الركض بنفس الطريقة، وأظهر مستوى معينا لأستمر في البقاء بنفس مستوى (البرازيلي) نيمار و(كيليان) مبابي".

وأردف دي ماريا الذي شارك في آخر ثلاث نسخ لكأس العالم مع الأرجنتين بعد أن توج معها بذهبية أولمبياد بكين عام 2008، قائلا "في بعض الأحيان تتحمل النقد، ولكن في وقت ما تنفجر وترد، كنت صامتاً لفترة طويلة. لا أجد تفسيراً".

وأوضح "أحب أن أكون جزءا من المنتخب الوطني وأتمنى من كل قلبي أن أتمكن من ارتداء قميص الأرجنتين مرة أخرى. سأعطي 100%".

وأعلن الاتحاد الأرجنتيني الجمعة تشكيلة منتخب بلاده لمباراتيه ضد ضيفته الاكوادور في بوينس أيرس ومضيفته بوليفيا في لاباز في 9 و13 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وضمت قائده نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي، وزميل دي ماريا في سان جيرمان لياندرو باريديس.



