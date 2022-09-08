خيارات متنوّعة لأماكن الإقامة خلال كأس العالم FIFA قطر 2022™

وقال الجمّال إنّ "الأسعار تبدأ من 80 دولار في الليلة الواحدة للغرفة المزدوجة".

وأضاف: "يسر الدولة المستضيفة أن تعلن أنه بداية من هذا الأسبوع يمكن للمشجّعين حجز المزيد من أماكن الإقامة، بما في ذلك الفنادق، عن طريق طرف ثالث. ويمكن استخدام هذا الحجز للتسجيل لبطاقة هيّا".

وتابع: "اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وخلال مرحلة المجموعات بالبطولة (20 نوفمبر - 6 ديسمبر 2022) ، سيتمكن حامل تذكرة كأس العالم من ربط بطاقة هيّا بما يصل إلى ثلاثة مشجعين من غير حاملي التذاكر لدخول دولة قطر".

أما بالنسبة لوسائل النقل فقد قال العقيد جاسم السيد (لجنة عمليات أمن وسلامة بطولة كأس العالم): "سنوفر خلال فترة البطولة، خدمة اركن وتنقل في منفذ أبو سمرة الحدودي، لتسهيل دخول المشجعين عن طريق البر. ستتيح هذه الخدمة ركن آلاف المركبات وتساعد المشجعين في الوصول إلى وسط مدينة الدوحة وشبكة المواصلات في الدولة".

وأردف: "سيتوقف المشجعون في القلايل حيث يمكنهم مقابلة أصدقائهم وعائلاتهم. بالنسبة للإجراءات في الحدود، يحتاج جميع المشجعين إلى دخول خيمة المشجعين لإنهاء إجراءات الجمارك والجوازات. بإمكان المشجعين الحجز المسبق لأماكن وقوف سياراتهم اعتباراً من 15 أكتوبر".