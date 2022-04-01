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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي

تيتي يحذر البرازيل من سويسرا وصربيا

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حذّر المدرّب البرازيلي تيتي من سويسرا وصربيا بعد أن وقعا مجدداً في مجموعة "سيليساو" رفقة الكاميرون في نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™، وذلك بموجب القرعة التي سحبت الجمعة في الدوحة.

REUTERS

وعلق تيتي على القرعة بالقول "نتحدث هنا عن سويسرا وصربيا. فريقان تقدما على إيطاليا والبرتغال (في التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال). كما هناك أيضاً الفريق الكاميروني الذي يعتبر من بين الأقوى في المدرسة الإفريقية".

وتابع "شاهدت مباراة لسويسرا في إيطاليا. كانوا متقدمين 1-صفر وحصلوا على فرص للتقدم 2-صفر لكنهم اكتفوا بالتعادل 1-1"، في إشارة منه الى الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الأوروبية ما تسبب بخوض إيطاليا للملحق القاري.

واعتبر أن ما قدمه السويسريون كان "مباراة من مستوى عالمي. سيكون علينا أن نلعب بأعلى مستوى"، معتبراً أن فترة الأشهر الثمانية التي تفصل منتخب بلاده عن المونديال القطري "طويلة جداً ويجب أن نصل إلى الجاهزية التامة في الوقت المناسب".

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