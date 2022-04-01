تيتي يحذر البرازيل من سويسرا وصربيا

وعلق تيتي على القرعة بالقول "نتحدث هنا عن سويسرا وصربيا. فريقان تقدما على إيطاليا والبرتغال (في التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال). كما هناك أيضاً الفريق الكاميروني الذي يعتبر من بين الأقوى في المدرسة الإفريقية".

وتابع "شاهدت مباراة لسويسرا في إيطاليا. كانوا متقدمين 1-صفر وحصلوا على فرص للتقدم 2-صفر لكنهم اكتفوا بالتعادل 1-1"، في إشارة منه الى الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الأوروبية ما تسبب بخوض إيطاليا للملحق القاري.

واعتبر أن ما قدمه السويسريون كان "مباراة من مستوى عالمي. سيكون علينا أن نلعب بأعلى مستوى"، معتبراً أن فترة الأشهر الثمانية التي تفصل منتخب بلاده عن المونديال القطري "طويلة جداً ويجب أن نصل إلى الجاهزية التامة في الوقت المناسب".