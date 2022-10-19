توفير خدمات الاتصالات والإنترنت في جميع الحافلات الرسمية لكأس العالم FIFA قطر 2022™ من قبل beIN SPORTS October 19, 2022 11:15 شركة "أريدُ" للاتصالات بالشراكة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم تعلن عن توفير خدمات الاتصالات والإنترنت في جميع الحافلات الرسمية لكأس العالم FIFA قطر 2022™. AFP كأس العالم FIFA قطر 2022™ كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي السابق فرنسا تخسر جهود كانتي في كأس ا اقرأ التالي - آخر الأحداث October 19, 2022 11:15 توفير خدمة الاتصالات والإنترنت في حافلات المونديال October 18, 2022 21:03 فرنسا تخسر جهود كانتي في كأس العالم FIFA قطر 2022™ October 18, 2022 20:09 بوغبا يعاود "جزئياً" التمارين الجماعية مع يوفنتوس October 18, 2022 15:55 إقبال كبير على مبادرة "رابطة الجمهور العربي" October 18, 2022 15:40 الإعلان عن تنظيم بطولة" كأس حكام الفيفا" في قطر October 18, 2022 14:43 البرتغالي جوتا يغيب عن مونديال 2022 بسبب الإصابة October 18, 2022 13:51 ريشارليسون سيعود من الإصابة قبل انطلاق مونديال قطر October 18, 2022 11:45 كوكي يعاني من إصابة في الفخذ قبل شهر من المونديال October 18, 2022 10:36 الكشف عن آخر استعدادات قطر لاستضافة مونديال 2022 October 18, 2022 10:13 ياسر الجّمال: "قطر جاهزة لاستضافة مونديال 2022"