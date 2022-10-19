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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي

توفير خدمات الاتصالات والإنترنت في جميع الحافلات الرسمية لكأس العالم FIFA قطر 2022™

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شركة "أريدُ" للاتصالات بالشراكة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم تعلن عن توفير خدمات الاتصالات والإنترنت في جميع الحافلات الرسمية لكأس العالم FIFA قطر 2022™.

AFP
كأس العالم FIFA قطر 2022™ كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
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