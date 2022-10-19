توفير خدمات الاتصالات والإنترنت في جميع الحافلات الرسمية لكأس العالم FIFA قطر 2022™

من قبل beIN SPORTS October 19, 2022 11:15 شركة "أريدُ" للاتصالات بالشراكة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم تعلن عن توفير خدمات الاتصالات والإنترنت في جميع الحافلات الرسمية لكأس العالم FIFA قطر 2022™.