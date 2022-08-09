تمديد عقد مدرب منتخب كوستاريكا حتّى عام 2026

وقال رودولفو فيالوبوس في مؤتمر صحافي عقده الإثنين "أنا فخور وسعيد لوجودي هنا مع لويس فرناندو (سواريس) للإعلان عن تمديد عقده".

وأضاف أن العقد الجديد لسواريز (62 عاماً) سيمتد حتّى "مشاركة كوستاريكا في مونديال الولايات المتحدة والمكسيك وكندا عام 2026".

من ناحيته، قال المدرب الكولومبي إنه يأمل في "أربع" سنوات أخرى "مثمرة" مع كوستاريكا، مشدداً على انه يريد المراهنة على الشباب من أجل الاستعداد منذ الآن للتصفيات المؤهلة لنسخة أميركا الشمالية لعام 2026.

عُيّن سواريز مدرباً لمنتخب "تيكوس" في حزيران/يونيو 2021، ونجح الفريق بقيادة حارس باريس سان جيرمان الفرنسي، كيلور نافاس في حجز بطاقة التأهل الأخيرة إلى العرس العالمي الكروي في قطر 2022 في حزيران/يونيو بفوزه على نيوزيلندا 1-0 في الملحق الدولي. وتخوض كوستاريكا نهائيات المونديال للمرة الثالثة توالياً والسادسة في تاريخها.

وكانت أفضل نتيجة للمنتخب الكوستاريكي في النهائيات وصوله إلى ربع نهائي مونديال البرازيل 2014 حيث خسر أمام هولندا بركلات الترجيح 3-4 بعد تعادلهما سلباً في الوقتين الأصلي والإضافي.

ووقع منتخب كوستاريكا في المجموعة الخامسة لمونديال قطر 2022 رفقة إسبانيا، ألمانيا، واليابان.