تمديد إجراء التبديلات الـ5 ليشمل كأس العالم FIFA قطر 2022™

قرّر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب)، المسؤول عن القوانين الناظمة للعبة الشعبية الأولى، تمديد اعتماد التبديلات الخمسة خلال المباريات حتى نهاية 2022، ما يعني أن هذه القاعدة التي اعتمدت بسبب تداعيات "كوفيد-19"، ستُطبق في كأس العالم FIFA قطر 2022™ المقررة أواخر 2022.

وقال "إيفاب" في بيانه إن القاعدة التي طبقت بعدما معاودة المنافسات العام الماضي إثر توقف لأشهر عدة بسبب تفشي فيروس كورونا، ستبقى قائمة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2022 بالنسبة "لكافة المسابقات الكبرى".

🔄 تم تمديد خيار إجراء 5⃣ تبديلات خلال المباراة حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2022 نظراً لتأثير COVID-19 المستمر! https://t.co/7iyWkS9N9B — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) May 28, 2021

وأشار "إيفاب" إلى أن قرار تمديد اعتماد التبديلات الخمسة عوضاً عن ثلاثة جاء نتيجة " تحليل عالمي للتأثير المستمر لكوفيد-19 على كرة القدم، بالإضافة إلى دراسات قام بها من العديد من أصحاب المصلحة الرئيسيين من جميع أنحاء مجتمع كرة القدم".

وسبق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن قرّر أيضاً اعتماد قاعدة التبديلات الخمسة في كأس أوروبا التي تنطلق الشهر المقبل والتي كانت مقررة أصلاً في صيف 2020 لكنها أرجئت بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وتُعتمد قاعدة التبديلات الخمسة في دوري الأبطال، الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، وغالبية الدوريات في أوروبا باستثناء الدوري الإنكليزي الممتاز من بين الدوريات الخمس الكبرى في القارة العجوز.

واتخذ القرار بسبب الجداول المزدحمة للمنافسات بعد استئنافها، ما من شأنه أن يؤثر على سلامة اللاعبين.