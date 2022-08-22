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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي

تقارير مغربية تتحدث عن اتفاق وشيك بين الركراكي والاتحاد لتدريب أسود الأطلس

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قالت وسائل إعلام مغربية الاثنين إن الجامعة الملكية لكرة القدم توصلت إلى اتفاق مع وليد الركراكي ليتولى قيادة أسود الأطلس في كأس العالم FIFA قطر 2022™، بعد حوالي ثلاثة أشهر، خلفاً للمدرب البوسني الفرنسي وحيد خليلودزيتش.

Reuters

وقال موقع اليوم 24 الإخباري إن الاتحاد المغربي "توصل إلى اتفاق نهائي مع الركراكي حول كل الأمور المادية والتقنية (...) ولم يتبق سوى الإعلان الرسمي عن الخبر".

كذلك أكد موقع "هسبورت" المتخصص في الرياضة أن الركراكي (46 عاما) "شرع في الاتصال ببعض لاعبي المنتخب الوطني"، بعد توصله لاتفاق مع الاتحاد المغربي لتدريب أسود الأطلس، "لمدة ثلاث سنوات".

كان اسم المدافع الدولي السابق متداولاً بقوة في الإعلام المغربي خلال  الأشهر الأخيرة لخلافة خليلودزيتش. فيما لم يعلن بعد رسمياً عن التعاقد معه.

وعانى خليلودزيتش على الرغم من النتائج الإيجابية التي حققها مع المنتخب المغربي من انتقادات حادة، حول خياراته التكتيكية، وخصوصاً حول رفضه استدعاء جناح نادي تشيلسي الانكليزي حكيم زياش لأسباب انضباطية.

ومن المرجح أن يفتح التعاقد مع الركراكي الباب أمام عودة زياش إلى المنتخب الوطني.

كان المدرب المغربي قد انفصل مؤخراً عن نادي الوداد البيضاوي، بعدما قاده للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي المصري والاحتفاظ بدرع الدوري المحلي.

وسبق له أن لعب 45 مباراة دولية في صفوف المنتخب المغربي، من أبرزها مشوار وصافة كأس أمم إفريقيا 2004 في تونس، قبل أن ينتقل إلى سلك التدريب.

لمع نجمه سريعاً بأسلوب عصري مع الفتح الرباطي وقاد فريق العاصمة إلى لقب كأس العرش 2014. كما خاض تجربة خليجية من بوابة الدحيل القطري وفاز معه بلقب الدوري 2020.
                  
                  
 

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