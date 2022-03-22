تعرّف على تفاصيل قرعة كأس العالم FIFA قطر 2022™

وسيعتمد الاتحاد الدولي على تصنيفه العالمي الصادر في 31 آذار/مارس الجاري، خلال فعالية سحب القرعة التي ستُجرى في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

وسيتضح لـ 29 منتخباً من أصل 32 منتخباً مشاركاً المجموعات التي سيتنافس فيها، وطريق كل منها إلى نهائي البطولة.

ويشارك في النهائيات 4.5 منتخبات من آسيا (نصف مقعد يعني خوض أحد المنتخبات ملحقاً دولياً)، 5 من إفريقيا، 3.5 من كونكاكاف، 4.5 من أميركا الجنوبية، 0.5 من أوقيانوسيا، 13 من أوروبا وقطر الدولة المضيفة.

وضمن المشاركة حتى الآن منتخبات إيران وكوريا الجنوبية (آسيا)، البرازيل والأرجنتين (أميركا الجنوبية)، بلجيكا وكرواتيا والدانمارك، وإنكلترا، وفرنسا، وألمانيا، وهولندا، وصربيا، وإسبانيا وسويسرا (أوروبا)، فضلاً عن قطر. فيما ستكشف الأيام القليلة المقبلة عن باقي المتأهلين باستثناء الملاحق القارية والدولية.

وتشير إجراءات سحب القرعة إلى توزيع 28 منتخباً متأهلاً وفقاً لمبدأ رياضي معتمد على الأوعية الأربعة (1 لـ 4) بناءً على التصنيف العالمي، وذلك بعد انتهاء المباريات المؤهلة للبطولة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وسيكون منتخب قطر في الوعاء الأول تصنيف (A1) بصفته ممثلاً للدولة المضيفة، وينضم إليه أفضل سبعة فرق متأهلة وفقاً للتصنيف، وتبدو المنتخبات الخمسة الأولى في تصنيف فيفا حالياً وهي بلجيكا، البرازيل، فرنسا، الأرجنتين وإنكلترا توالياً، ضامنة أيضا تواجدها في المستوى الأول لأنها لن تتقهقر من الآن وحتى نهاية الشهر الحالي.

وسيجري وضع المنتخبات التي تحتل المراكز من 8 لـ 15 في التصنيف في الوعاء رقم 2، والفرق التي تحتل المراكز من 16 لـ 23 في الوعاء رقم 3، في حين سيضم الوعاء رقم 4 المنتخبات التي تحتل الترتيب من 24 لـ 28 إضافة إلى المنتخبين اللذين سيتأهلان من المواجهتين القاريتين الحاسمتين (آسيا - أميركا الجنوبية/ كونكاكاف - أوقيانوسيا)، إضافة إلى المنتخب الذي سيتأهل من الملحق الأوروبي.

وتستضيف قطر يومي 13 و14 حزيران/يونيو المقبل المباراة الحاسمة بين خامس قارة آسيا وخامس تصفيات أميركا الجنوبية وكذلك المباراة الفاصلة بين رابع كونكاكاف وبطل تصفيات أوقيانوسيا.

ومن المقرر تحديد آخر منتخب ملتحق بكأس العالم مع نهاية تصفيات أوروبا المؤهلة للحدث الكروي الأكبر في العالم بين شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو المقبلين.

وسيجري توزيع منتخبات كل اتحاد قاري على المجموعات (8 مجموعات)، بحيث لا يشارك منتخبان من نفس الاتحاد القاري في مجموعة واحدة، باستثناء أوروبا الممثلة بثلاثة عشر منتخباً، حيث سيتنافس منتخبان أوروبيان في خمس مجموعات من أصل ثمانية.

وعلى الرغم من أن القرعة النهائية ستحدد المجموعات، إلا أن جدول المباريات النهائي سيتم تأكيده بعد توزيع المباريات على الاستادات، وتحديد أوقات المباريات لكل يوم من أيام المنافسات.