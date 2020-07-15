وستنطلق البطولة يوم الاثنين 21 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2022 في الساعة 13.00 بالتوقيت المحلي لدولة قطر، 11.00 صباحاً بتوقيت وسط أوروبا وقد تم تحديد أوقات انطلاق مباريات دور المجموعات ومباريات مرحلة خروج المغلوب في الساعة 18.00 و22.00.

وسيشهد استاد خليفة الدولي لمباراة ترتيبية لتحديد الفائز بالمركز الثالث في 17 من كانون الأول/ديسمبر، فيما ستلعب المباراة النهائية بعد ذلك بيوم واحد الساعة 18.00 على استاد لوسيل أمام 80000 متفرج.

راحة كافية للمنتخبات المشاركة

و بهدف توفير الراحة الكافية لكل الفرق بين مبارياتها، ستلعب أربع مباريات يومياً خلال دور المجموعات الذي سيمتد لـ 12 يوماً، وسيسمح للجماهير بالاستمتاع بجدول متكامل ومثير، إذ ستخول الطبيعة المدمجة والمتقاربة للبطولة، بدون الحاجة للرحلات الجوية بين الاستادات، للمنظمين و للمرة الأولى في تاريخ نهائيات كاس العالم بتلبية كل طلبات كل مباراة على حدة وذلك من أجل مصالح وراحة المشجعين والفرق ووسائل الإعلام.

و سيتحقق ذلك من خلال اختيار أيام لعب كل مجموعة و استاد وتوقيت انطلاق كل مباراة، ولن يتأتى ذلك إلا بعد القرعة النهائية المزمع إجراؤها بعد نهاية رزنامة تصفيات المباريات الدولية المؤهلة للبطولة في مارس/آذار 2022 إذ سيتسنى بعد معرفة المنتخبات المنافسة مناقشة ما إذا كان بالإمكان تقديم مباريات بمزايا أكثر للمتابعين من منازلهم من خلال التوقيت المناسب وللمشجعين الحاضرين في قطر من خلال اختيار الاستادات.

استادات متقاربة وطقس مثالي

وبما أن جميع الاستادات متقاربة كما أن الطقس سيكون مثالياً في قطر خلال تلك الفترة الزمنية من السنة سواء مع بداية البطولة أو في نهايتها فإن هذه المرونة الإضافية ممكنة مادامت لا تؤثر على أي أمر تقني علاوة على ذلك قد يحظى الجمهور بفرصة حضور أكثر من مباراة في يوم واحد خلال دور المجموعات.

ولكل المتحمسين لحجز مقاعدهم في قطر 2022 ،من المقرر أن تبدأ مبيعات حزم الضيافة في أواخر سنة 2020 ،و سيتم بيع التذاكر لعامة الجماهير عبر موقع الفيفا فقط، وسيتم إعلان عن تفاصيل الجدول، و الأدوار، و الفئات والأسعار في الوقت المناسب.