بوغبا يغيب رسمياً عن كأس العالم FIFA قطر 2022™

وتعرّض بوغبا الذي كان لا يزال في رحلة تعافٍ من جراحة في الركبة، لإصابة عضلية في الفخذ خلال التدريبات مع يوفنتوس.

وقالت وكيلة أعمال اللاعب الفرنسي: "بعد الفحوصات الطبية التي أجريت يوم أمس واليوم، من المؤلم جداً الإعلان أن بول بوغبا ما زال يحتاج إلى الوقت للتعافي من عمليته. لهذا السبب، لن يتمكن بول من الانضمام إلى المنتخب الفرنسي في قطر".

وكانت الاختبارات التي خضع لها بوغبا في تورينو ثم بيتسبرغ (الولايات المتحدة) أكدت استحالة مشاركته في العرس العالمي الذي يبدأ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر.

وبات بوغبا ثاني ضربة موجعة للمنتخب الفرنسي في خط الوسط بعد نجم تشلسي الإنكليزي نغولو كانتي الذي أعلن سابقا انسحابه للسبب ذاته.

يذكر أن بوغبا البالغ 29 عاماً كان ضمن تشكيلة الديكة التي فازت بكأس العالم 2018، ولكن الإصابة ستحرمه من التواجد في نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ ليخرج نهائيا من حسابات المدرب ديدييه ديشان.