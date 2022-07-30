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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي

بوغبا يؤجل كافة الاستشارات الفنية المتعلقة بإصابته

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قرر بول بوغبا تأجيل كافة الاستشارات الطبية المتعلقة بإصابته، إلى حين الاجتماع مع الطاقمين التدريبي والطبي للمنتخب الفرنسي.

AFP

ويسعى بوغبا للاجتماع بالمدرب ديدييه ديشان لمناقشته حول الجراحة التي قد تبعده عن المشاركة مع منتخب فرنسا في نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وكان من المفترض أن يجتمع بوغبا بطبيب مختص في إصابات اللاعبين يوم الجمعة، لكنه أجل المقابلة حتى الأسبوع المقبل.

وأوضحت مصادر إعلامية أن الطاقمين الطبي لمنتخب فرنسا ونادي يوفنتوس يحاولان الحصول على الوقت الكافي قبل اتخاذ القرار النهائي، في ظل محاولات لحل مشكلةِ غضروف الركبة بشكل مؤقت ستبعد اللاعب لنحو شهرين فقط، لكن ذلك سيرتبط بمخاطر كبيرة قد تؤثر على اللاعب في حال تعرضه لإصابة جديدة.
 

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