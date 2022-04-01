بالصور – نجوم كرة القدم في قرعة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™

ومن بين أبرز النجوم التي توافدت على مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات:

هانزي فليك، مدرب المنتخب الألماني، وأوليفر بيرهوف، مدير عام المنتخب الألماني.

أليساندرو دل بييرو ، لاعب منتخب إيطاليا السابق والمتوج بكأس العالم في عام 2006.

بيبيتو، نجم منتخب البرازيل السابق، والمتوّج بكأس العالم في عام 1994.

الإسباني فيليكس سانشيز، مدرب المنتخب القطري

غاريث ساوثغيت، مدرب منتخب إنكلترا

الحارس الإسباني المميز، إيكر كاسياس الذي نال شرف التتويج بكأس العالم في عام 2010.

كلارنس سيدورف، نجم منتخب هولندا السابق.

نونو غوميش، مهاجم منتخب البرتغال السابق.

دييغو فورلان، مهاجم منتخب أوروغواي السابق.

تيتشي، مدرب المنتخب البرازيلي

يايا توريه، متوسط ميدان المنتخب الإيفواري السابق.

المايسترو أندريا بيرلو، نجم منتخب إيطاليا السابق والمتوج بكأس العالم في عام 2006، رفقة الأرجنتني خافيير ماسكيرانو، والحارس المكسيكي الشهير جورج كامبوس.

المدرب الفرنسي الكبير أرسين فينغر، رئيس منظومة التطوير الرياضي في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

رفاق الأمس في فريق إنتر الإيطالي، الحارس البرازيلي جوليو سيزار وماركو ماتيراتزي، المتوج مع إيطاليا بكأس العالم في عام 2006.

زلاتكو داليتش، مدرب منتخب كرواتيا

من أشهر حكام العالم، الإيطالي بييرلويجي كولينا

خليلو فاديغا، لاعب منتخب السنغال السابق.

الإسباني روبيرتو مارتينيز، مدرب منتخب بلجيكا.

ديدييه ديشان، مدرب المنتخب الفرنسي والحائز معه على لقب كأس العالم في عام 2018، ونال هذا الشرف كلاعب في نسخة 1998.

لويس أنريكي، مدرب المنتخب الإسباني