انطلاق المرحلة الثانية من بيع تذاكر كأس العالم FIFA قطر 2022™ بنظام القرعة

وتأتي هذه المرحلة بعد إجراء القرعة النهائية للمجموعات والمباريات المرتقبة في كأس العالم المقررة بين 21 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر المقبلين.

وأعلن "فيفا" في بيان أنه "يمكن للمشجعين الذين تعرفوا على خصوم منتخباتهم في مرحلة المجموعات من تسليم طلباتهم لتذاكر المواجهات الأولى المثيرة".

وأضاف أنه "ستتوفر للمرة الأولى تذاكر المشجعين وتذاكر المشجعين المشروطة للمشجعين الذين يعلنون بأنفسهم أنهم أنصار منتخب معين ويرغبون في الجلوس مع غيرهم من مشجعي هذا المنتخب (...) وسيتمكن المشجعون مجدداً من التقدم بطلب للحصول على تذاكر المباراة الواحدة أو سلسلة تذاكر لأربعة استادات كما ستتوفر تذاكر ذوي الاحتياجات الخاصة في كل منتجات التذاكر".

ولفت بيان الاتحاد إلى أنه سيتم إخطار أصحاب الطلبات الناجحة كلياً أو جزئياً بنتيجة طلباتهم في موعد أدناه 31 أيار/مايو المقبل، كما سيتم تزويدهم بالخطوات التي ينبغي اتباعها والموعد النهائي لدفع قيمة التذاكر المخصصة.

وأعلن "فيفا" نهاية آذار/مارس أنه تم بيع أكثر من 800 ألف تذكرة في مرحلة المبيعات الافتتاحية.