المنتخب البرازيلي يختار ملعب تدريباته ومقر إقامته في الدوحة خلال كأس العالم FIFA قطر 2022™

من قبل beIN SPORTS March 12, 2022 15:18 أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم عن اختياره لاستاد حمد الكبير، الخاص بالنادي العربي، مكاناً لتدريباته خلال كأس العالم FIFA قطر 2022™.