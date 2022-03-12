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دوري أبطال أفريقيا
كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي

المنتخب البرازيلي يختار ملعب تدريباته ومقر إقامته في الدوحة خلال كأس العالم FIFA قطر 2022™

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أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم عن اختياره لاستاد حمد الكبير، الخاص بالنادي العربي، مكاناً لتدريباته خلال كأس العالم FIFA قطر 2022™.

REUTERS


 

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