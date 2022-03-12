المنتخب البرازيلي يختار ملعب تدريباته ومقر إقامته في الدوحة خلال كأس العالم FIFA قطر 2022™ من قبل beIN SPORTS March 12, 2022 15:18 أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم عن اختياره لاستاد حمد الكبير، الخاص بالنادي العربي، مكاناً لتدريباته خلال كأس العالم FIFA قطر 2022™. REUTERS A casa da #SeleçãoBrasileira na Copa do Mundo! Comissão técnica definiu as instalações que receberão a equipe brasileira durante o Mundial no Catar. Vem conhecer! ⚽️🇧🇷 pic.twitter.com/7vkKI37cCl — CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 10, 2022 المنتخب البرازيلي كأس العالم FIFA قطر 2022™ تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ السابق بعد أن تذوق طعم المجد في ليفرب اقرأ التالي آخر الأحداث March 12, 2022 15:18 المنتخب البرازيلي يختار ملعب تدريباته ومقر إقامته March 12, 2022 11:48 فيرمينو يطمح لتحقيق الإنجازات مع البرازيل March 10, 2022 19:44 تحديد موعد قرعة نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ March 8, 2022 16:37 مشاركة نسوية فاعلة في الإعداد لاستضافة مونديال قطر March 1, 2022 18:37 إطلاق حملة توعية للحد من النفايات البلاستيكية February 28, 2022 12:28 البداية من هنا مع العروض المبكرة! February 22, 2022 18:43 دجوركاييف يتوقّع مستوى مميّز في مونديال قطر February 22, 2022 18:34 مبنى 2022...أيقونة مونديالية في قلب الدوحة February 21, 2022 18:52 كروة تدشن حافلات مخصصة لكأس العالم FIFA قطر 2022™ February 15, 2022 18:07 الاستدامة...على طريق الإعداد لمونديال قطر 2022