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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي

المغربي لوزا يتحسّر على تبخّر حلم المشاركة في كأس العالم FIFA قطر 2022™

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تحسّر لاعب وسط منتخب المغرب عمران لوزا لغيابه عن نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™، بعد تعرضه لإصابة قوية في كاحله الأيسر خلال مشاركته مع فريقه واتفورد الإنكليزي في دوري "التشامبيونشيب".

Reuters

ويعاني لوزا (23 عاماً و10 مباريات دولية) من "كسر" في كاحله، بحسب ما أعلن الجمعة مدرب المنتخب وليد الركراكي لإذاعة "راديو مارس".

وأكّد لوزا خطورة إصابته عندما كتب في حسابه على تويتر معلقاً على صورته منقولاً على حمّالة "صور يصعب تحمّلها، أخبار يصعب تقبّلها، طار أحد أكبر أحلامي.. ليس لدي خيار سوى النهوض والقتال من أجل عائلتي وكل من يؤمن بي. سأعود أقوى من أي وقت مضى".

وكان لوزا الذي لعب مع نانت الفرنسي حتى 2021، من العناصر الهامة في تشكيلة "أسود الأطلس" تحت إشراف المدرب المقال البوسني وحيد خليلودجيتش، قبل أن يغيب عن المعسكر الأخير في إسبانيا.

ووقع المغرب في مجموعة تضم بلجيكا وكرواتيا وكندا في كأس العالم FIFA قطر 2022™، حيث يأمل في بلوغ الدور الثاني للمرة الثانية في تاريخه بعد 1986.

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