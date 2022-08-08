اللجنة العليا للمشاريع والإرث تنظم فعاليات ترفيهية

وستتاح الفرصة أمام المشاركين في الفعاليات للفوز بتذاكر لحضور مباراة افتتاح البطولة التي تجمع بين منتخبي قطر والإكوادور في استاد البيت يوم 21 نوفمبر المقبل، حيث يتعين على زوار المراكز التجارية المشاركة في عدد من الأنشطة لاستعراض مهاراتهم في كرة القدم.

وسيحصل على تذاكر المباراة الافتتاحية المتنافس الذي ينجح في تسجيل أعلى النقاط في كل يوم من أيام الفعاليات.

وأعرب خالد علي المولوي، نائب المدير العام للتسويق والاتصال وتجربة البطولة، في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، عن سعادته باقتراب موعد البطولة العالمية، وتصاعد وتيرة الحماس والتشويق في أنحاء قطر، مع ترقب الجميع لانطلاق صافرة البداية لمباراة الافتتاح في 21 نوفمبر المقبل.

