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الدوري الإنكليزي الممتاز
كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي

اللجنة العليا للمشاريع والإرث تنظم فعاليات ترفيهية

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أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن تنظيم سلسلة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية في عدد من مراكز التسوق بالدوحة احتفالاً بانطلاق العد التنازلي لـ 100 يوم على بدء منافسات كأس العالم FIFA قطر 2022™ نوفمبر المقبل.

وستتاح الفرصة أمام المشاركين في الفعاليات للفوز بتذاكر لحضور مباراة افتتاح البطولة التي تجمع بين منتخبي قطر والإكوادور في استاد البيت يوم 21 نوفمبر المقبل، حيث يتعين على زوار المراكز التجارية المشاركة في عدد من الأنشطة لاستعراض مهاراتهم في كرة القدم.

وسيحصل على تذاكر المباراة الافتتاحية المتنافس الذي ينجح في تسجيل أعلى النقاط في كل يوم من أيام الفعاليات. 

وأعرب خالد علي المولوي، نائب المدير العام للتسويق والاتصال وتجربة البطولة، في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، عن سعادته باقتراب موعد البطولة العالمية، وتصاعد وتيرة الحماس والتشويق في أنحاء قطر، مع ترقب الجميع لانطلاق صافرة البداية لمباراة الافتتاح في 21 نوفمبر المقبل.
 

اللجنة العليا للمشاريع والإرث كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
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