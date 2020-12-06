اللجنة العليا للمشاريع والإرث تنظم فعالية للاحتفاء بالمتطوعين

وحضر الفعالية حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، وناصر الخاطر الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، إضافة رشا القرني مدير إدارة القوى العاملة والمتطوعين في اللجنة المنظمة المحلية لمونديال قطر، بجانب سفراء اللجنة العليا للمشاريع والإرث خالد سلمان، وعادل خميس، ومحمد سعدون الكواري.

وأكد الذوادي أن العمل التطوعي يمثل انعكاسا حقيقيا للرؤية التي وضعتها اللجنة العليا للمشاريع والإرث لتنمية ثقافة العطاء وخدمة الوطن، مشيدا بالدور الفاعل لمتطوعي اللجنة الذين يلعبون دورا أساسيا في جهود قطر لاستضافة نسخة استثنائية من بطولة كأس العالم لكرة القدم بعد أقل من عامين.

وقال الذوادي، خلال كلمته الترحيبية، إن التاريخ سيذكر بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 ، النسخة الأولى التي ستقام في منطقة الشرق الاوسط والعالم العربي، بأنها أحد أفضل البطولات على الإطلاق بفضل جهود المتطوعين التي بذلوها خلال العشر سنوات الماضية، وما سيقدمونه في المستقبل.

وأضاف ،أن اللجنة تحتفل في هذه الفعالية باليوم العالمي للتطوع وترى أنها فرصة للاحتفاء بجهود المتطوعين ، وقال "كل نجاح حققناه سوياً خلال البطولات الرياضية السابقة، هو نتيجة مباشرة لما قدمه المتطوعون من وقت وجهود".

واعتبر الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث أن الوصفة السرية لنجاح أي بطولة رياضية يتمثل في الدور الفاعل الذي يقوم به المتطوعون، وكيفية توليهم مهمتهم بنجاح، معربا عن امتنانه الكبير لمتطوعي اللجنة الذين أظهروا التزامهم وحماسهم طوال الفترة الماضية للعمل والمساهمة في إنجاح أكثر من حدث رياضي استضافته قطر.

وجاء تنظيم الفعالية التي شارك فيها 600 من المتطوعين يمثلون 52 دولة، في إطار حرص اللجنة العليا للمشاريع والإرث على التواصل مع مختلف المتطوعين من المواطنين والمقيمين في قطر، فضلا عن منح الفرصة للمتطوعين الذين يجمعهم الشغف والحب المشترك لكرة القدم في التواصل والتعارف وبناء العلاقات فيما بينهم.

ومثلت الفعالية محطة مهمة للإلهام والتوعية وبناء الحماسة للتطوع في قطر الدولة التي تستعد على قدم وساق بعد أقل من عامين من الآن لاستضافة كأس العالم لكرة القدم، للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي.

ووفرت الفعالية الفرصة للمتطوعين من أجل التعرف على جزء من الثقافة القطرية والتي ستكون مرتبطة بتنظيم كأس العالم /قطر 2022/، فضلا عن التأكيد على أهمية الدور الذي يلعبه المتطوعون لإنجاح أي حدث أو بطولة رياضية.

ووجهت اللجنة العليا للمشاريع والإرث من خلال تنظيم هذه الفعالية رسالة شكر للمتطوعين على جهودهم ودورهم المميز وإسهامهم بفاعلية في إنجاح العديد من البطولات والأحداث الرياضية التي استضافتها قطر منذ 2018 وفي الطريق لمونديال 2022، بالإضافة إلى الاحتفاء بهم في اليوم العالمي للتطوع.