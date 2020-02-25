اللجنة العليا للمشاريع والإرث تحتفل بإنطلاق العد التنازلي "1000 يومٍ على إنطلاق كأس العالم FIFA قطر 2022™"

وقال حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث: "إن التحضير لكأس العالم FIFA قطر 2022™ يسير على قدم وساق، وجميع الخطط التشغيلية التي وضعت تسير بنجاح".

وأضاف الذوادي: "إن جميع من يعمل معنا، مؤمن بأن هذه النسخة من كأس العالم ستكون مدعاة للفخر، وستكون نسخة تاريخية، يبقى أثرها حتى ما بعد 2022".

وتابع: "ستكون بطولة عربية، شرق أوسطية مميزة، تنعكس فوائدها على الجميع".

ونظمت قطر بطولة كأس العالم للأندية في ديسمبر من العام الماضي، كما تنظم النسخة القادمة من البطولة هذا العام 2020، وأكد الأمين العام للجنة العليا أن تنظيم مونديال الأندية فرصة لاختبار عدد من العناصر الرئيسية مثل استقبال الجماهير.

وتطرق الذوادي في حديثه إلى التقدم الهائل الذي حدث في البنى التحتية المرافقة لستادات كأس العالم مشيراً بالتحديد إلى افتتاح شبكة المترو.

وختم الذوادي حديثه مؤكداً أن هذه البطولة ستكون للعالم، في إشارة إلى ترحيب البلاد بالجماهير القادمة لمؤازرة منتخباتها أو تلك التي ستأتي لمشاهدة الحدث الكبير بكل تفاصيله.

الجدير بالذكر أن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ من المقرر لها أن تنطلق في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام المذكور وتستمر حتى 18 من ديسمبر/ كانون الأول، على 8 ملاعب، ملعب واحد منها فقط تم تجديده هو ستاد خليفة الدولي أما الـ7 الباقية فتُبنى خصيصاً للمونديال.