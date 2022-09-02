الكشف عن الزي الرسمي لمتطوّعي كأس العالم FIFA قطر 2022™

من قبل beIN SPORTS September 2, 2022 19:31 تمّ اليوم الجمعة الكشف عن الزي الرسمي لمتطوعي كأس العالم FIFA قطر 2022™ في استاد لوسيل المونديالي بحضور 20 ألف متطوع.