الكشف عن الزي الرسمي لمتطوّعي كأس العالم FIFA قطر 2022™ من قبل beIN SPORTS September 2, 2022 19:31 تمّ اليوم الجمعة الكشف عن الزي الرسمي لمتطوعي كأس العالم FIFA قطر 2022™ في استاد لوسيل المونديالي بحضور 20 ألف متطوع. Reuters وفيما يلي بعض الصور من تقديم الزي الرسمي لمتطوعي كأس العالم FIFA قطر 2022™: كأس العالم FIFA قطر 2022™ كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي السابق استاد لوسيل يحتضن فعالية برنام اقرأ التالي - آخر الأحداث September 2, 2022 19:31 الكشف عن الزي الرسمي لمتطوّعي مونديال قطر September 2, 2022 18:27 الكشف عن برنامج المهام لمتطوعي مونديال قطر September 2, 2022 16:01 رحلات إضافية للخطوط الجوية الكويتية خلال المونديال September 2, 2022 15:57 إطلاق بوابة قطر الإعلامية لتغطية فعاليات المونديال September 2, 2022 13:35 تونس تواجه البرازيل في الـ"بارك دي برانس" September 2, 2022 12:07 منتخب بلجيكا يواجه منتخب مصر ودياً في نوفمبر September 1, 2022 20:05 النسخة الأصلية لكأس العالم تحطّ الرحال في إيران September 1, 2022 15:22 الإعاقة البصرية لم توقف شغف الطفل بيدرو للكرة September 1, 2022 15:21 مباراة ودية ثالثة للمنتخب المغربي في معسكر إسبانيا August 31, 2022 21:20 شهادة مرموقة لاستاد "974"