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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي

الكشف عن الزي الرسمي لمتطوّعي كأس العالم FIFA قطر 2022™

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تمّ اليوم الجمعة الكشف عن الزي الرسمي لمتطوعي كأس العالم FIFA قطر 2022™ في استاد لوسيل المونديالي بحضور 20 ألف متطوع.

Reuters

وفيما يلي بعض الصور من تقديم الزي الرسمي لمتطوعي كأس العالم FIFA قطر 2022™:

 

 

 

كأس العالم FIFA قطر 2022™ كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
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