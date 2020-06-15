العالم يترقب تسليط الضوء على اكتمال استاد المدينة التعليمية



وسيحتفي برنامج "الطريق إلى بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™"، الذي سيبث على قنواتنا اليوم الإثنين في السابعة مساءً، بالإعلان الرسمي عن اكتمال الاستاد وجاهزيته.



بينما سيُبث على قنواتنا باللغة الإنكليزية، برنامجاً للاحتفاء بإنجاز الاستاد، كما يناقش واقع ومستقبل الرياضة في عالم ما بعد جائحة كوفيد-19، ويستضيف نخبة من الضيوف مثل الفرنسي أرسين فينغر، مدير تطوير كرة القدم في الفيفا والمدرب السابق لنادي أرسنال الإنكليزي، وكريستيان زايفرت، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الألماني "بوندسليغا"، وروبيرتو مارتينيز، مدرب منتخب بلجيكا لكرة القدم، وآخرين.

وكانت أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث ومؤسسة قطر رسمياً في وقت سابق عن جاهزية استاد المدينة التعليمية، ثالث استادات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™️، بطاقة استيعابية تصل إلى 40 ألف مشجّع، والذي سيستضيف المباريات من دور المجموعات حتى ربع نهائي المونديال.

وقالت سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر والرئيس التنفيذي للمؤسسة: "سيكون الاستاد محطّ أنظار العالم بأسره عند استضافة قطر والمنطقة لأول مرة مباريات بطولة كأس العالم FIFA قطر٢٠٢٢™️، إلا أنّ قيمة الاستاد باقية في مراحل ما بعد البطولة".

وأضافت سعادتها: "إن موقعه المحوري في قلب مؤسسة قطر النابض بالحياة، وضمن بيئة مجتمعية مرحبة بالجميع، سيجعل منه مركزاً حيوياً مفعماً بالنشاط والتفاعل الاجتماعي والمعرفة، كذلك سيستمر في ترسيخ مكانته كوجهة تعدّ من أكثر المرافق الرياضية استدامة في العالم، وتستقطب أيضاً كافة أفراد المجتمع في مرحلة ما بعد البطولة، وتحفزهم على تبني الرياضة وأنماط الحياة الصحية، بما يساهم في تعزيز أهمية الاستدامة كعنصر رئيسي في حياتنا اليومية".

من جانبه قال حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا، ورئيس بطولة كأس العالم فيفا قطر ٢٠٢٢™️: "يمثّل الإعلان عن اكتمال جاهزية ثالث استادات المونديال مصدر فخر لنا في اللجنة العليا ومؤسسة قطر وفي عموم البلاد، ويؤكد أننا نسير بثبات على طريق تنظيم أول نسخة من بطولة كأس العالم FIFA™️ في الشرق الأوسط والعالم العربي، ونتطلع لافتتاح استادين إضافيين بنهاية العام الجاري".

وأضاف الذوادي: "في الوقت الذي يجابه فيه العالم ذلك جائحة كوفيد_19، يأتي اكتمال الاستاد ليبعث الأمل بأنّ العالم ينتظره مستقبل أفضل، وأننا نقترب شيئاً فشيئاً من العودة للحياة الطبيعية، بما في ذلك مباريات كرة القدم، والاستادات الممتلئة بالمشجعين".

وتابع: " تحمل بطولة قطر 2022 رمزية خاصة كونها الأولى في المنطقة والثانية في قارة آسيا، لكن في ظل أزمة جائحة كوفيد-19، أعتقد أنّ المونديال قد اكتسب أهمية إضافية، إذ نؤمن بقدرة كرة القدم على توحيد الشعوب، وتتطلع قطر إلى مستقبل أكثر إشراقاً عقب انتهاء هذه الأزمة، وأن يجتمع الناس من مختلف أرجاء العالم في هذا الاستاد، وغيره من استادات البطولة، في مهرجان عالمي يحتفي بكرة القدم خلال منافسات المونديال في 2022".