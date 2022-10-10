السلطات الإنكليزية تمنع مشجعين من حضور مونديال قطر

من قبل beIN SPORTS October 10, 2022 13:20 قررت السلطات الإنكليزية منع أكثر من 1300 مشجع يمتلكون تاريخاً من العنف أو الفوضى المرتبطة بكرة القدم من السفر إلى دولة قطر لمتابعة نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.