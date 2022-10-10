السلطات الإنكليزية تمنع مشجعين من حضور مونديال قطر من قبل beIN SPORTS October 10, 2022 13:20 قررت السلطات الإنكليزية منع أكثر من 1300 مشجع يمتلكون تاريخاً من العنف أو الفوضى المرتبطة بكرة القدم من السفر إلى دولة قطر لمتابعة نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™. Reuters وتخوض إنكلترا غمار مونديال قطر ضمن المجموعة الثانية والتي تضم معها كل من إيران والولايات المتحدة وويلز. كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي السابق خيارات سكنية متنوعة تلبي احتيا اقرأ التالي انتهاء تركيب أكبر شاشة عرض لنق اقرأ - آخر الأحداث October 10, 2022 15:08 الإعلان عن تصاريح دخول لحاملي بطاقة هيّا October 10, 2022 15:06 إشادة أمريكية بقدرات قطر على تنظيم الأحداث الكبرى October 10, 2022 15:04 انتهاء تركيب أكبر شاشة لنقل المباريات على الكورنيش October 10, 2022 13:20 السلطات الإنكليزية تمنع مشجعين من حضور مونديال قطر October 9, 2022 16:01 خيارات سكنية متنوعة تلبي احتياجات جماهير المونديال October 9, 2022 15:35 إشادة بخطة دولة قطر لضمان أمن وسلامة الاستادات October 9, 2022 15:27 إعادة بيع تذاكر المونديال تتم فقط عبر موقع الفيفا October 9, 2022 15:26 إطلاق حملة ترويجية مميزة بالتزامن مع كأس العالم October 9, 2022 15:26 عروض مائية عالمية ضخمة طوال فترة كأس العالم October 9, 2022 15:21 أعمال تجميل وسط الدوحة والكورنيش تشارف على النهاية