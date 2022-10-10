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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي

السلطات الإنكليزية تمنع مشجعين من حضور مونديال قطر

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قررت السلطات الإنكليزية منع أكثر من 1300 مشجع يمتلكون تاريخاً من العنف أو الفوضى المرتبطة بكرة القدم من السفر إلى دولة قطر لمتابعة نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.

Reuters

وتخوض إنكلترا غمار مونديال قطر ضمن المجموعة الثانية والتي تضم معها كل من إيران والولايات المتحدة وويلز.

كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
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