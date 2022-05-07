السعودية تواجه كولومبيا وفنزويلا والإكوادور تحضيراً لكأس العالم FIFA قطر 2022™

وسيقيم "الأخضر": "معسكرين إعداديين في مدينة اليكانتي الإسبانية" في حزيران/يونيو وأيلول/سبتمبر المقبلين ضمن المرحلتين الأولى والثانية من برنامج المنتخب".

أضاف الاتحاد "من المقرر أن يخوض الأخضر خلال المرحلة الأولى التي ستقام في الفترة من 31 (ايار) مايو وحتى 9 (حزيران) يونيو مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب كولومبيا في الخامس من يونيو، وستكون الودية الثانية أمام منتخب فنزويلا في التاسع من يونيو، وستلعب كلا المباراتين الوديتين على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا".

تابع "ستقام المرحلة الثانية خلال الفترة من 17 إلى 27 (ايلول) سبتمبر وسيخوض الأخضر مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب الإكوادور في الثالث والعشرين من سبتمبر، فيما ستحدد هوية المباراة الودية الثانية لاحقًا".

ووقع المنتخب السعودي في مجموعة ثالثة تضم الأرجنتين، المكسيك وبولندا.

وتشارك السعودية للمرة السادسة في تاريخها بعد 1994، 1998، 2002، 2006، 2018، أفضلها الأولى في الولايات المتحدة 1994، عندما تخطت دور المجموعات، قبل أن تودع في الدور الإقصائي أمام السويد 1-3.



