الجولة الترويجية لكأس العالم تعزز حماس المشجعين في قطر

تبدأ خلال عطلة عيد الفطر المبارك الجولة الترويجية للنسخة الأصلية من كأس العالم مع بقاء ستة أشهر فقط على انطلاق كأس العالم FIFA قطر 2022™، حيث تتصاعد وتيرة الحماس في قطر وأنحاء المنطقة لاستضافة الحدث المرتقب الأكثر أهمية على الساحة الرياضية العالمية، والذي يقام لأول مرة في الوطن العربي والشرق الأوسط.



وبهذه المناسبة، أعرب السيد خالد علي المولوي، نائب المدير العام للتسويق والاتصال وتجربة البطولة، في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، عن سعادته بانطلاق جولة النسخة الأصلية من كأس العالم في قطر، والتي تأتي قبل بدء الجولة العالمية للكأس.

وقال المولوي: "تتزايد وتيرة الحماس والترقب يوماً تلو الآخر، على الطريق لاستضافة النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم، والتي تكتسب أهمية خاصة باعتبارها النسخة الأولى من المونديال في العالم العربي والشرق الأوسط."

وأضاف: "يفصلنا 200 يوم فقط على انطلاق صافرة مباراة الافتتاح لمونديال قطر 2022، ويسرنا أن ندعو الجميع لاغتنام الفرصة لإلقاء نظرة عن كثب على النسخة الأصلية من كأس العالم، خلال هذه الجولة الرائعة في قطر والتي ستتواصل لتشمل دولاً أخرى حول العالم".

وبإمكان المشجعين في قطر إلقاء نظرة على النسخية الأصلية من الكأس الشهيرة مع استضافة قطر للجولة الترويجية للكأس خلال الفترة من 5- 10 مايو الجاري، والتي تشمل عدداً من أبرز معالم الجذب السياحية في البلاد ومن ضمنها حديقة أسباير، ومرسى لوسيل، وسوق واقف، إضافة إلى مدينة مشيرب قلب الدوحة.

وتعد فعالية جولة الكأس احتفالية خاصة بالنسخة الأصلية من كأس العالم، وتسبق جولة كأس العالم برعاية كوكا كولا، والتي ستُختتم في الدوحة قبل انطلاق صافرة مباراة الافتتاح لمونديال قطر 2022 في استاد البيت في 21 نوفمبر.

وستشهد فعاليات جولة كأس العالم المتاحة لعامة الجمهور، حضور مجموعة من الضيوف المميزين والشخصيات البارزة في عالم كرة القدم، بما يسهم في تعزيز الأجواء خلال هذه المناسبة ويغمر الكثير من المشجعين الذين يخططون لحضور مباريات البطولة، بمشاعر التشويق والحماس مع قرب انطلاق المهرجان الكروي العالمي أواخر العام. كما سيحظى الحضور بباقة من الأنشطة مع إتاحة الفرصة لهم للفوز بتذاكر المباراة الافتتاحية للبطولة والتي ستجمع بين منتخبي قطر والإكوادور.

ويمكن لعامة الجمهور مشاهدة النسخة الأصلية من كأس العالم بدءاً من الساعة 6 مساءً وحتى 9 مساءً، حيث تستضيف حديقة أسباير الكأس يوم الخميس 5 مايو، وملعب الكريكت في المنطقة الصناعية الجمعة 6 مايو، ومرسى لوسيل السبت 7 مايو، وسوق واقف الأحد 8 مايو، ومدينة مشيرب قلب الدوحة الإثنين 9 مايو.

وتستضيف الكأس خلال فترة النهار، العديد من الشركات والمؤسسات بما في ذلك قطاعي الصحة والتعليم، فيما من المقرر أن يشهد اليوم الأخير من جولة الكأس في 10 مايو احتفالية خاصة في الحي الثقافي كتارا.