الاتحاد الآسيوي يصادق على مشاركة قطر في التصفيات الأوروبية

وقال الاتحاد القاري في بيان "يأتي قرار مشاركة المنتخب القطري في التصفيات الأوروبية، الذي حظي بمصادقة الاتحادين الأوروبي والدولي لكرة القدم، من أجل إتاحة المجال أمام الفريق لتطوير قدراته قبل النهائيات العالمية".

وكان الاتحاد القطري أعلن في بيان الثلاثاء ان الاتحاد الأوروبي وجّه له دعوة للمشاركة ضمن المجموعة الأولى من التصفيات التي تضم منتخبات البرتغال وصربيا وإيرلندا ولوكسمبورغ واذربيجان. وهذا يعني أن المنتخب القطري سيكتسب خبرة إضافية من خلال مواجهة منتخبات أوروبية في عشر مباريات قبل استضافته النهائيات.

ونظراً لخوضه النهائيات بصفته الدولة المضيفة، لن تحتسب نتائج قطر في ترتيب المجموعة التي يتأهل عنها بطلها مباشرة الى النهائيات، فيما يخوض الثاني ملحقا مؤهلا.

بدوره، قال الاتحاد الأوروبي في بيان "نظرا لتأهل قطر الى مونديال 2022، وجّه الاتحاد الاوروبي دعوة لها للانضمام إلى منتخبات المجموعة الأولى، من أجل مساعدة منتخبهم على الاستعداد للنهائيات".

وستخوض قطر جميع المباريات (ذهاب واياب) في أوروبا، لتوفير عناء السفر أمام باقي منتخبات المجموعات، بدءاً من مواجهة لوكسمبورغ في 24 آذار/مارس المقبل.

وستشارك قطر في المجموعة الأوروبية الوحيدة من خمسة منتخبات لا تضم أحد المتأهلين إلى نصف نهائي دوري الأمم الاوروبية.

وكان الاتحاد الأوروبي اتخذ تدبيراً مماثلاً عندما سمح لفرنسا بالمشاركة في تصفيات كأس أوروبا 2016 التي استضافتها لاحقاً، لكن هذه المرة تأتي المشاركة لمنتخب من قارة مختلفة (آسيا).

شارك العام الماضي في كوبا أميركا ببطاقة دعوة، كما سيخوض النسخة المقبلة في الأرجنتين وكولومبيا بين 11 حزيران/يونيو و10 تموز/يوليو، اضافة إلى مشاركته في كأس كونكاكاف الذهبية 2021 ما بين 10 تموز/يوليو وحتى الأول من آب/أغسطس المقبلين.

ويخوض منتخب قطر المباراة الافتتاحية للمونديال في 21 تشرين الثاني/نوفمبر على استاد البيت.