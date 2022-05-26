الإعلان عن برنامج رحلات طيران لمشجعي اليوم الواحد خلال كأس العالم FIFA قطر 2022™

وستكون الرحلات من جدة والرياض والكويت ودبي ومسقط.

ويتيح البرنامج لحاملي تذاكر مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022™ القدوم إلى قطر لمتابعة المواجهات والعودة في نفس اليوم.

كما يمكّن القادمين من دول الخليج الدخول والخروج في نفس اليوم بدون الحاجة إلى حجز سكن في قطر.

وقال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية في هذا الصدد: " ستحظى جماهير المونديال بتجربة مريحة وسريعة".

وأضاف الباكر: "الرحلات الجوية ستنقل يومياً آلاف الجماهير وتعيدهم في ذات اليوم للدول التي غادروا منها".

وتابع: "الرحلات ستوسّع خيارات الإقامة لجماهير المونديال لتشمل فنادق دول الجوار".