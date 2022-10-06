الإصابة تهدد مشاركة الإيراني أزمون في المونديال

يغيب المهاجم الدولي الإيراني سردار أزمون عن الملاعب من 6 إلى 8 أسابيع غداة تعرضه لإصابة خلال فترة الاحماء استعداداً لمباراة فريقه بايرن ليفركوزن أمام بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، بحسب ما أعلن الخميس النادي الألماني، ما يهدد مشاركته في مونديال قطر.

وأفاد ليفركوزن في بيان "أصيب سردار أزمون بتمزق في عضلة ربلة الساق اليمنى مساء الثلاثاء خلال فترة الإحماء قبل الخسارة أمام بورتو صفر-2 في دوري أبطال أوروبا".

وأضاف أن فترة غياب اللاعب، البالغ 27 عاماً، تتراوح بين ستة وثمانية أسابيع، ما يهدد مشاركة نجم المنتخب الإيراني والملقب بـ "ميسي إيران" في العرس العالمي الكروي في قطر.

وتستهل إيران مغامرتها في نهائيات كأس العالم في 21 تشرين الثاني/نوفمبر أمام انكلترا بعد ستة أسابيع ونصف من الآن.