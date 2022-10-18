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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي

الإسباني كوكي يعاني من إصابة في الفخذ قبل شهر من المونديال

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يعاني قائد أتليتيكو مدريد ولاعب وسط المنتخب الإسباني لكرة القدم كوكي من إصابة على مستوى الفخذ قبل شهر على انطلاق نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™، وفق ما أعلن ناديه.

Reuters

جاء في بيان لنادي العاصمة الاثنين "يعاني كوكي من إصابة في الفخذ بحسب الفحوصات الطبية التي خضع لها (...) سيبدأ في تلقي جلسات العلاج والتدريب على إعادة التأهيل" من دون أن يحدد فترة غيابه.

وأشارت الصحافة الإسبانية إلى أن ابن الثلاثين عامًا سيغيب حتى انطلاق نهائيات كأس العالم (20 تشرين الثاني/نوفمبر حتى 18 كانون الأول/ديسمبر)، ولكن قد يعود في الوقت المناسب للمشاركة في مونديال قطر.

خرج كوكي في الدقيقة 81 من المباراة التي فاز بها أتليتيكو مدريد 1-صفر على مضيفه أتليتيك بلباو في الدوري المحلي السبت.

تفتتح إسبانيا بطلة 2010 مشوارها في 23 تشرين الثاني/نوفمبر أمام كوستا ريكا ضمن منافسات المجموعة الخامسة إلى جانب ألمانيا واليابان.

                  
                  
 

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