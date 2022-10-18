الإسباني كوكي يعاني من إصابة في الفخذ قبل شهر من المونديال

جاء في بيان لنادي العاصمة الاثنين "يعاني كوكي من إصابة في الفخذ بحسب الفحوصات الطبية التي خضع لها (...) سيبدأ في تلقي جلسات العلاج والتدريب على إعادة التأهيل" من دون أن يحدد فترة غيابه.

وأشارت الصحافة الإسبانية إلى أن ابن الثلاثين عامًا سيغيب حتى انطلاق نهائيات كأس العالم (20 تشرين الثاني/نوفمبر حتى 18 كانون الأول/ديسمبر)، ولكن قد يعود في الوقت المناسب للمشاركة في مونديال قطر.

خرج كوكي في الدقيقة 81 من المباراة التي فاز بها أتليتيكو مدريد 1-صفر على مضيفه أتليتيك بلباو في الدوري المحلي السبت.

تفتتح إسبانيا بطلة 2010 مشوارها في 23 تشرين الثاني/نوفمبر أمام كوستا ريكا ضمن منافسات المجموعة الخامسة إلى جانب ألمانيا واليابان.





