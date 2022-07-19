English
العربية
تصفيات كأس العالم
كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي

استاد لوسيل المونديالي يستضيف لقاء العربي والريان

من قبل

أعلنت مؤسسة دوري نجوم قطر عن إقامة مواجهة العربي والريان يوم 11 آب/أغسطس القادم في استاد لوسيل المونديالي.

AFP

وأعلنت مؤسسة دوري النجوم عن تعديل على جدول مسابقة الدوري لموسم 2022-2023 حيث ستفتتح المسابقة بلقاء المرخية والسد على استاد خليفة الدولي يوم الاثنين الأول من آب/أغسطس، فيما سيلتقي أم صلال والأهلي على استاد الجنوب في اليوم ذاته.

وسيشهد الأسبوع الأول إقامة مواجهة العربي وقطر على استاد الثمامة والغرافة والسيلية على استاد خليفة الدولي يوم الثلاثاء 2-8-2022 فيما سيستضيف استاد الجنوب مواجهة الدحيل والوكرة يوم الأربعاء 3-8 والذي سيشهد أيضاً إقامة لقاء الريان والشمال على استاد الثمامة.

وتقرر أن يستضيف استاد لوسيل المونديالي مباراة العربي والريان ضمن المرحلة الثانية من دوري نجوم قطر يوم الخميس الحادي عشر من آب/أغسطس القادم.
 

استاد لوسيل كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
السابق قطر تواجه كندا وتشيلي في سبتمب
اقرأ
قطر تواجه كندا وتشيلي في سبتمبر
التالي
-

آخر الأحداث

>