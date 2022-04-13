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دوري أبطال أوروبا
كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي

استاد الجنوب ينال شهادة مرموقة في مجال الاستدامة

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حصل استاد الجنوب على شهادة نظام تقييم الاستدامة العالمي GSAS ذات المعيار الذهبي للأداء التشغيلي من قبل منظمة الخليج للبحث والتطوير GORD ما يجعله أول استادات كأس العالم FIFA قطر 2022™ حصولا على كل شهادات GSAS الثلاثة.

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استاد الجنوب كأس العالم FIFA قطر 2022™ كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
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