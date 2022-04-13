استاد الجنوب ينال شهادة مرموقة في مجال الاستدامة من قبل beIN SPORTS April 13, 2022 12:27 حصل استاد الجنوب على شهادة نظام تقييم الاستدامة العالمي GSAS ذات المعيار الذهبي للأداء التشغيلي من قبل منظمة الخليج للبحث والتطوير GORD ما يجعله أول استادات كأس العالم FIFA قطر 2022™ حصولا على كل شهادات GSAS الثلاثة. . استاد الجنوب كأس العالم FIFA قطر 2022™ كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي السابق أوين يثق بقدرة إنكلترا على حصد اقرأ التالي ar آخر الأحداث April 13, 2022 12:27 استاد الجنوب ينال شهادة مرموقة في مجال الاستدامة April 8, 2022 10:27 أوين يثق بقدرة إنكلترا على حصد لقب كبير April 6, 2022 20:10 فيفا ينفي تمديد زمن المباريات خلال مونديال قطر April 6, 2022 12:05 إيرنانيس يرشح نيمار وكاسيميرو للتألق في المونديال April 6, 2022 09:51 رونالد كومان سيخلف فان غال في تدريب منتخب هولندا April 5, 2022 14:08 انطلاق المرحلة الثانية من بيع تذاكر المونديال April 5, 2022 12:59 مواجهة الخزري للديوك تثير الاهتمام في فرنسا April 4, 2022 15:44 فيفا يعتزم رفع عدد اللاعبين في قوائم المنتخبات April 3, 2022 23:53 فان غال يعلن إصابته بمرض السرطان April 3, 2022 21:39 منتخب الأرجنتين يعلن عن مقر إقامته في قطر آخر الأحداث April 13, 2022 12:27 استاد الجنوب ينال شهادة مرموقة في مجال الاستدامة April 8, 2022 10:27 أوين يثق بقدرة إنكلترا على حصد لقب كبير April 6, 2022 20:10 فيفا ينفي تمديد زمن المباريات خلال مونديال قطر April 6, 2022 12:05 إيرنانيس يرشح نيمار وكاسيميرو للتألق في المونديال April 6, 2022 09:51 رونالد كومان سيخلف فان غال في تدريب منتخب هولندا April 5, 2022 14:08 انطلاق المرحلة الثانية من بيع تذاكر المونديال April 5, 2022 12:59 مواجهة الخزري للديوك تثير الاهتمام في فرنسا April 4, 2022 15:44 فيفا يعتزم رفع عدد اللاعبين في قوائم المنتخبات April 3, 2022 23:53 فان غال يعلن إصابته بمرض السرطان April 3, 2022 21:39 منتخب الأرجنتين يعلن عن مقر إقامته في قطر