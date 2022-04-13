استاد الجنوب ينال شهادة مرموقة في مجال الاستدامة

من قبل beIN SPORTS April 13, 2022 12:27 حصل استاد الجنوب على شهادة نظام تقييم الاستدامة العالمي GSAS ذات المعيار الذهبي للأداء التشغيلي من قبل منظمة الخليج للبحث والتطوير GORD ما يجعله أول استادات كأس العالم FIFA قطر 2022™ حصولا على كل شهادات GSAS الثلاثة.