استاد البيت ينال شهادة مرموقة في مجال الاستدامة

ويقع استاد البيت في مدينة الخور، شمال الدوحة، وتبلغ طاقته الاستيعابية 60 ألف مقعد، وسيستضيف المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™️.



وقد منحت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير "جورد" استاد البيت شهادة "جي ساس" بعد أن استوفى كافة معايير الاستدامة فيما يتعلق بالتصميم، وممارسات البناء، وكفاءة مركز الطاقة، وذلك وفقاً لما نشر على الموقع الرسمي المخصص من اللجنة العليا للمشاريع والإرث لنقل آخر الأخبار حول بطولة قطر 2022.



وكان استاد المدينة التعليمية أول استاد من بين استادات البطولة ينال شهادة "جي ساس" فئة الخمس نجوم في أوائل العام الجاري؛ فيما حصل استاد خليفة الدولي واستاد الجنوب على الشهادة ذاتها من فئة أربع نجوم.