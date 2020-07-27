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الدوري الإيطالي
كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي

استاد البيت ينال شهادة مرموقة في مجال الاستدامة

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واصلت منشآت قطر نجاحاتها إذ حقق استاد البيت إنجازاً بارزاً على صعيد الاستدامة بعد أن نال شهادة المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة "جي ساس"، ليصبح بذلك ثاني استاد مونديالي يحصل على هذا التصنيف المرموق من فئة الخمس نجوم.

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ويقع استاد البيت في مدينة الخور، شمال الدوحة، وتبلغ طاقته الاستيعابية 60 ألف مقعد، وسيستضيف المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™️.
 
وقد منحت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير "جورد" استاد البيت شهادة "جي ساس" بعد أن استوفى كافة معايير الاستدامة فيما يتعلق بالتصميم، وممارسات البناء، وكفاءة مركز الطاقة، وذلك وفقاً لما نشر على الموقع الرسمي المخصص من اللجنة العليا للمشاريع والإرث لنقل آخر الأخبار حول بطولة قطر 2022.
 
وكان استاد المدينة التعليمية أول استاد من بين استادات البطولة ينال شهادة "جي ساس" فئة الخمس نجوم في أوائل العام الجاري؛ فيما حصل استاد خليفة الدولي واستاد الجنوب على الشهادة ذاتها من فئة أربع نجوم.

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