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تصفيات كأس العالم
كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي

إينياكي وليامس يختار الدفاع عن ألوان منتخب غانا

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أعلن مهاجم أتلتيك بلباو الإسباني إينياكي وليامس أنه قرر من الآن وصاعداً الدفاع عن ألوان منتخب غانا وليس إسبانيا، أملا في المشاركة في صفوف الأخير في مونديال قطر لاحقاً هذا العام.

AFP

ولد وليامس في بلباو في بلاد الباسك الإسبانية من أبوين غانيين، لكنه استدعي إلى صفوف منتخب إسبانيا مرة واحدة عام 2016.

العودة إلى الجذور

وقال وليامس (28 عاماً) على وسائل التواصل الاجتماعي "أشعر بأن الوقت قد حان كي أعود الى جذوري، فإفريقيا وغانا تعنيان لي الكثير ولعائلتي".

وأضاف "أريد رد جزء صغير من الاشياء الكثيرة التي حصلنا عليها، لأن غانا لعبت دورا مؤثرا لجعلي الشخص الذي أنا عليه الآن".

وتابع "اليوم تحد جديد يبدأ. من الآن وصاعداً، سأدافع عن قميص غانا وسأبذل قصارى جهدي من أجله. أنا أحد أفراد النجوم السوداء (لقب منتخب غانا)".

ويأتي قرار وليامس كدفعة معنوية هائلة لغانا التي أوقعتها القرعة في مجموعة تضم البرتغال والأوروغواي وكوريا الجنوبية، في النهائيات المقررة من 21 تشرين الثاني/نوفمبر الى 18 كانون الأول/ديسمبر المقبلين.
 

منتخب غانا كأس العالم قطر FIFA 2022 - العد التنازلي إينياكي وليامس
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