إينياكي وليامس يختار الدفاع عن ألوان منتخب غانا

ولد وليامس في بلباو في بلاد الباسك الإسبانية من أبوين غانيين، لكنه استدعي إلى صفوف منتخب إسبانيا مرة واحدة عام 2016.

العودة إلى الجذور

وقال وليامس (28 عاماً) على وسائل التواصل الاجتماعي "أشعر بأن الوقت قد حان كي أعود الى جذوري، فإفريقيا وغانا تعنيان لي الكثير ولعائلتي".

وأضاف "أريد رد جزء صغير من الاشياء الكثيرة التي حصلنا عليها، لأن غانا لعبت دورا مؤثرا لجعلي الشخص الذي أنا عليه الآن".

وتابع "اليوم تحد جديد يبدأ. من الآن وصاعداً، سأدافع عن قميص غانا وسأبذل قصارى جهدي من أجله. أنا أحد أفراد النجوم السوداء (لقب منتخب غانا)".

ويأتي قرار وليامس كدفعة معنوية هائلة لغانا التي أوقعتها القرعة في مجموعة تضم البرتغال والأوروغواي وكوريا الجنوبية، في النهائيات المقررة من 21 تشرين الثاني/نوفمبر الى 18 كانون الأول/ديسمبر المقبلين.

