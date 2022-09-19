إيقاف السنغالي الدولي بالديه حتى كانون الأول/ديسمبر لقضية منشطات



ووقّع بالديه (27 عاماً) عقداً لثلاث سنوات مع الفريق الروسي الشهر الماضي، بعدما أمضى الموسم الأخير في صفوف كالياري الإيطالي.

وكتب سبارتاك في بيان أنّ بالديه "أُوقف من قبل وكالة مكافحة المنشطات الإيطالية حتى 5 كانون الأول/ديسمبر لانتهاك اجرائي خلال عملية تفتيش للكشف عن المنشطات عندما كان يلعب في صفوف كالياري".



ولم يوضح النادي الروسي نوع المخالفة، لكنه قال إنّه لم يُكتشف أيّ مادة محظورة في العينة المختبرة.



وحسب سبارتاك، لن يكون بالديه قادراً على استئناف التمارين، حتى ثلاثة أسابيع قبل انتهاء فترة إيقافه، بحسب أنظمة الاتحاد الدولي (فيفا).

وأحرز اللاعب المولود في إسبانيا كأس أمم إفريقيا مع السنغال في شباط/فبراير الماضي، لكن الإيقاف قد يبعده عن تشكيلة "أسود التيرانغا" المشاركين في كأس العالم بدءاً من 20 تشرين الثاني/نوفمبر.



وتلتقي السنغال هولندا في 21 تشرين الثاني/نوفمبر ضمن المجموعة الأولى، قبل مواجهة قطر المضيفة والإكوادور.



وإيقاف بالديه سيبعده عن النهائيات العالمية حتى الدور ربع النهائي، علماً أن المهاجم الدولي حمل ألوان لاتسيو الإيطالي وموناكو الفرنسي الذي أعاره إلى إنتر وسمبدوريا الإيطاليين، قبل التوجه إلى كالياري في 2021.