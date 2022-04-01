إنريكي يصف مواجهة ألمانيا بـ"التحدّي الجميل"

وقال إنريكي "ضد ألمانيا، ستكون مواجهة كبيرة، وستكون جميع مباريات المجموعة قوية. الآن يتعين علينا البدء بدراسة منتخبات مجموعتنا" علمأ بأنها تضم أيضاً اليابان والمتاهل من مباراة كوستاريكا ونيوزيلندا.

وأضاف إنريكي الذي قاد منتخب بلاده إلى نصف نهائي كأس أوروبا الصيف الماضي، وإلى نهائي دوري الأمم في تشرين الأول/اكتوبر الماضي "نعرف منتخب ألمانيا بطريقة جيدة والعكس صحيح. ما يمنحنا الثقة أننا على رأس المجموعة بفضل كل ما حققناه في السنوات الأخيرة وبالتالي سيكون التحدي جميلاً".

وختم "سنجعل من الصعوبة اللعب في مواجهتنا".

أما المدير الرياضي في الاتحاد الاسباني خوسيه فرانسيسكو مولينا فاعتبر بأن منتخب بلاده لا يخاف من مواجهة ألمانيا بقوله "لا وجود للخوف. الصعوبة موجودة بطبيعة الحال لكن ذلك لا يمنعنا من وضع ثقتنا بمدربنا ولاعبينا".

وتابع "لدينا الثقة لخوض مونديال جيد، سنحاول ان نقدم كرة قدم جميلة والفوز".

والتقت إسبانيا أربع مرات مع المانيا في كاس العالم، أبرزها في نصف نهائي 2010، عندما تغلبت عليها 1-صفر في دوربان الجنوب افريقية في طريقها الى اللقب الوحيد في تاريخها.

وكانت أول مواجهة في الدور الأول عام 1966 وفازت ألمانيا 2-1 في برمنغهام، ثم كررت الفوز عينه 2-1 في الدور الثاني عام 1982 في مدريد، قل أن يتعادلا 1-1 في شيكاغو الأميركية عام 1994.