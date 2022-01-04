إريكسن يأمل في المشاركة بكأس العالم FIFA قطر 2022™

أنهى إريكسن عقده مع إنتر بالتراضي في كانون الاول/ديسمبر، إذ يحظر الدوري الإيطالي على اللاعبين استخدام أجهزة تنظيم ضربات القلب.

وقال إريكسن في مقتطف صدر الثلاثاء من مقابلة مطوّلة ستبث في وقت لاحق من هذا الأسبوع على قناة "دي أر": "أريد أن ألعب كرة القدم. ما من سبب لعدم القيام بذلك".

وأكد أن الأطباء "قالوا إن ما من مشكلة في ذلك، قالوا إن الأمور جيدة. لذا كل شيء مستقر، وأشعر أنني حصلت على الضوء الأخضر للعب كرة القدم مجددًا".

وتابع صاحب الـ29 عامًا "هدفي أن ألعب في كأس العالم في قطر، مضيفًا أن "مسألة استدعائي من عدمها هي أمر مختلف...ولكن...بإمكاني العودة".

تعرض لاعب توتنهام الإنكليزي السابق لسكتة قلبية في المباراة الاولى للدانمارك في البطولة القارية ضد فنلندا في كوبنهاغن في 12 حزيران/يونيو الفائت وتم إنعاشه على أرض الملعب.

نجحت الدنمارك مدفوعة بالمشاعر في الوصول إلى الدور نصف النهائي قبل أن تخسر ضد إنكلترا.

أمضى صانع الألعاب بضعة أيام في المستشفى وخضع لزراعة جهاز تنظيم ضربات القلب. استعاد مؤخرًا التمارين مع أودينسي فريق الطفولة.

وفقًا لصحيفة "بي تي" اليومية الدانماركية، ركز إريكسن بشكل أساسي على التمارين البدنية، لكنه تدرب أيضًا مع الكرة، ولكنه لا يخطط للعب مع الفريق.