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الدوري الإنكليزي الممتاز
كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي

إريكسن يأمل في المشاركة بكأس العالم FIFA قطر 2022™

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أعرب الدولي الدانماركي كريستيان إريكسن الذي تعرض لسكتة قلبية في كأس أوروبا الصيف الفائت وخضع لزراعة جهاز تنظيم ضربات القلب، عن أمله في المشاركة في كأس العالم FIFA قطر 2022™ نهاية العام الحالي، خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة محلية بثت الثلاثاء.

Reuters

أنهى إريكسن عقده مع إنتر بالتراضي في كانون الاول/ديسمبر، إذ يحظر الدوري الإيطالي على اللاعبين استخدام أجهزة تنظيم ضربات القلب.

وقال إريكسن في مقتطف صدر الثلاثاء من مقابلة مطوّلة ستبث في وقت لاحق من هذا الأسبوع على قناة "دي أر": "أريد أن ألعب كرة القدم. ما من سبب لعدم القيام بذلك".

وأكد أن الأطباء "قالوا إن ما من مشكلة في ذلك، قالوا إن الأمور جيدة. لذا كل شيء مستقر، وأشعر أنني حصلت على الضوء الأخضر للعب كرة القدم مجددًا".

وتابع صاحب الـ29 عامًا "هدفي أن ألعب في كأس العالم في قطر، مضيفًا أن "مسألة استدعائي من عدمها هي أمر مختلف...ولكن...بإمكاني العودة".

تعرض لاعب توتنهام الإنكليزي السابق لسكتة قلبية في المباراة الاولى للدانمارك في البطولة القارية ضد فنلندا في كوبنهاغن في 12 حزيران/يونيو الفائت وتم إنعاشه على أرض الملعب.

نجحت الدنمارك مدفوعة بالمشاعر في الوصول إلى الدور نصف النهائي قبل أن تخسر ضد إنكلترا.

أمضى صانع الألعاب بضعة أيام في المستشفى وخضع لزراعة جهاز تنظيم ضربات القلب. استعاد مؤخرًا التمارين مع أودينسي فريق الطفولة.

وفقًا لصحيفة "بي تي" اليومية الدانماركية، ركز إريكسن بشكل أساسي على التمارين البدنية، لكنه تدرب أيضًا مع الكرة، ولكنه لا يخطط للعب مع الفريق.

كريستيان إريكسن المنتخب الدانماركي كأس العالم قطر FIFA 2022 - العد التنازلي
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