

وسجّلت جاكي خرونن هدف المباراة الوحيد مع مطلع الدقيقة 99.

وهي المرة الأولى التي تبلغ فيها سيدات هولندا الدور النهائي لكأس العالم في ثاني مشاركاتها بالبطولة.

وتعود أول مشاركة للهولنديات إلى نسخة 2015 على الأراضي الكندية أين بلغن ثمن النهائي الذي كان آخر المحطات للمنتخب الأوروبي الذي خسر أمام أحد ممثلي الكرة الآسيوية اليابان بهدفين لهدف.

وسيواجه منتخب "الطواحين الهولندية" في نهائي المسابقة نظيره الأميركي الذي تأهل البارحة بانتصاره على إنكلترا 2-1.

تفاصيل المواجهة

نهاية الشوط الإضافي الثاني والمباراة ككل بتأهل هولندا للنهائي على حساب السويد بهدف نظيف

توقف اللقاء بعد إصابة السويدية أسلاني خرجت على إثرها من الملعب

لا جديد يذكر رغم صحوة الهولنديات

انطلاق الشوط الإضافي الثاني

نهاية الشوط الإضافي الأول بتقدّم هولندا على السويد بهدف دون رد

الدقيقة 99: جاكي خرونن من تسديدة قوية زاحفة تفتتح النتيجة لمصلحة هولندا

انطلاق الشوط الإضافي الأول

نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي ليتم الاحتكام لشوطين إضافيين

الدقيقة 90+1: فرصة هولندية تذهب أدراج الرياح

الحسابات تطغى على المباراة. الخوف من الهزيمة ألقى بظلاله على مستوى المنتخبين

الدقيقة 64: هولندا تستفيق، كرة فيفيان مييديما الرأسية تصطدم بالعارضة !

الدقيقة 56: نيلا فيشر تمر بجانب الهدف الافتتاحي، كرة السويدية انهالت على القائم قبل تدخّل الدفاع الهولندي لإبعاد الكرة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بنتيجة التعادل السلبي. شوط أول كانت السويد الطرف الأفضل خلاله رغم تحسّن أداء الهولنديات في أواخر الفترة الأولى.

الدقيقة 37: السويد من جديد في الهجوم، لينا هارتيغ كادت تسجل أول أهداف اللقاء لكن الحارسة الهولندية فان فينيندال تعيد الكرّة وتتصدّى ببراعة

انكماش دفاعي هولندي ملفت وسيطرة سويدية على مجريات اللعب دون خطورة

الدقيقة 13: أول فرصة خطيرة في المباراة من أقدام أسلاني لمصلحة السويد لكن تألق الحارسة الهولندية فان فينيندال حال دون افتتاح النتيجة.

جس نبض من قبل المنتخبين، لا محاولات على المرمى تذكر إلى حد الآن.

انطلاق المباراة...

تشكيلتا المنتخبين