وسيطرت هولندا بشكل كاسح على المباراة خصوصا في شوطها الثاني، بيد أنها سجلت هدفين متأخرين عبر فيفيان مييديما (70) وستيفاني فان در غرات (80).

وضربت هولندا التي شجعها جمهور برتقالي كبير موعدا في نصف النهائي الأربعاء في ليون مع الفائز من مباراة ألمانيا والسويد التي تقام في وقت لاحق في رين.

وهذه المرة الثانية تشارك هولندا في المسابقة العالمية، فبلغت دور الـ16 في نسخة 2015 الأخيرة.

ونجحت إيطاليا في الحد من خطورة الهولنديات في الشوط الاول، لكنها انهارت في الثاني.

وبرغم خروجها، ودعت إيطاليا، العائدة إلى المونديال بعد غياب 20 عاما، برأس مرفوعة إذ تصدرت مجموعو قوية ضمت استراليا والبرازيل ثم أقصت الصين بسهولة 2-صفر في صمن النهائي.

وأقيمت المباراة في ظل طقس حار حيث بلغت درجة الحرارة 35 مئوية.

وحصلت لاعبات المدربة سارينا فيغمان على عدة فرص في الشوط الثاني عبر مييديما (48 و52)، ليكي مارتنز (49 و55) وخصوصا دانييل فان دي دونك وشيريدا سبيتسي اللتين وجدتا العارضة (58) والقائم (63) تواليا.

كوفىء المنتخب الهولندي على جهوده، فمن ضربة حرة بعيدة، وضعت سبيتسي الكرة على رأس مييديما التي سجلت برأسية ساقطة جميلة (70).

ورفعت لاعبة آرسنال الإنكليزي التي ستبلغ الثالثة والعشرين في منتصف تموز/يوليو المقبل، رصيدها إلى 61 هدفا في 80 مباراة دولية، وهو رقم لافت للاعبة في سنها.

بعدها بعشر دقائق، مررت سبيتسي كرة حاسمة جديدة الى فان در غرات التي لعبت رأسية أيضا في الشباك الإيطالية (80) ضمنت الفوز الهولندي.

وكانت الولايات المتحدة حاملة اللقب أقصت فرنسا المضيفة 2-1 الجمعة في ربع النهائي، لتلتقي إنكلترا الفائزة على النروج 3-صفر.