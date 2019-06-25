في رين، بدا المنتخبان الياباني والهولندي في طريقهما إلى خوض شوطين إضافيين بعد دخولهما الثواني الأخيرة وهما متعادلان 1-1، لكن ركلة جزاء في الوقت القاتل نفذتها ليكي مارتنز، صاحبة هدف التقدم أيضا لهولندا، منحت بطلات أوروبا 2017 بطاقة العبور إلى ربع النهائي والثأر من المنتخب الآسيوي الذي أخرجهن من الدور ذاته في النسخة الماضية عام 2015 (2-1 أيضا).

وكانت نسخة 2015 المشاركة الأولى لهولندا في النهائيات العالمية، وتمكنت في نسخة فرنسا 2019 التي تختتم في السابع من تموز/يوليو، من التقدم خطوة إضافية نحو الأمام، على أمل أن تصل حتى النهاية وتضيف اللقب العالمي إلى لقبها القاري الذي توجت به قبل عامين على حساب الدنمارك.

وضربت هولندا باكرا بعدما افتتحت التسجيل في الدقيقة 17 من ركلة ركنية نفذتها شيريدا سبيتسه فوصلت الكرة إلى مهاجمة برشلونة الإسباني ليكي مارتنز التي تابعت الكرة في الشباك بكعب قدمها، مؤكدة أن اليابان ضحيتها المفضلة بعدما سجلت هدفها الشخصي الخامس في مرمى المنتخب الآسيوي.

لكن بطل 2011 أطلق المباراة مجددا من نقطة الصفر قبيل انتهاء الشوط الأول بفضل يوي هاسيغاوا بعد تمريرة بينية متقنة من مانا إيوابوشي وسوء تغطية من دفاع بطلات أوروبا، واضعة زميلتها في مواجهة الحارسة ساري فان فينيندال، فسددت الكرة بعيدا عن متناول الأخيرة (43).

وبقيت النتيجة على حالها في الشوط الثاني من اللقاء الذي شهدت دقائقه الأخيرة أكثر من فرصة خطيرة لليابان لكن الحارسة الهولندية فان فينيندال تألقت في الدفاع عن مرماها، كما وقف الحظ الى جانبها بعدما نابت عنها العارضة لصد محاولة لهينا سوجيتا (79).

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، جاء الهدف القاتل لهولندا من ركلة جزاء احتسبت بعدما ارتدت الكرة من يد القائدة اليابانية ساكي كوماغاي، فانبرت لها مارتنز أيضا وأهدت المنتخب البرتقالي بطاقة تأهله إلى ربع النهائي (90).

