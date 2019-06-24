

تخطت الولايات المتحدة حاملة اللقب عقبة إسبانيا بفوزها عليها 2-1 الاثنين في رينس لتبلغ الدور ربع النهائي من كأس العالم للسيدات 2019 المقامة حاليا في فرنسا.

وتواجه الولايات المتحدة فرنسا الدولة المضيفة الجمعة على ملعب بارك دي برانس في العاصمة الفرنسية.

وعانى المنتخب حامل اللقب كثيرا واحتاج الى ركلتي جزاء ترجمتهما ميغان رابينوي بنجاح (6 و76) لكي يخرج فائزا علما بان شباكه تلقت أول هدف في هذه البطولة عندما أدركت جينيفر هرموسو التعادل في الدقيقة التاسعة.

وقدمت الولايات المتحدة أداء مبهرا في دور المجموعة حيث فازت بجميع مبارياتها واحدة منها بعدد قياسي من الأهداف في تاريخ نهائيات كأس العالم للسيدات عندما اتخمت شباك تايلاند ب13 هدفا بلا مقابل، بالاضافة الى انتصارين على تشيلي 3-صفر وعلى السويد 2-صفر.

وبدأ المنتخب الاميركي المباراة بضغط كبير سرعان ما أثمر حصوله على ركلة جزاء اثر اعاقة لاعبة الجناح توبين هيث داخل المنطقة، فتولت زميلتها رابينوي منح التقدم للأميركيات.

بيد ان المنتخب الأميركي لم ينعم طويلا بتقدمه، لان حارسة مرماه أليسا نايهر تأخرت في تشتيت الكرة ثم ارتكبت مدافعته بيكي ساوربران خطأ في التمرير فخطفت هرموسو الكرة وسجلت في الشباك.

وبعد ان أضاعت اللاعبات الإسبانيات فرصتين في الشوط الثاني، احتسب حكمة المباراة المجرية كاتالين كولسكار ركلة جزاء بعد احتكاك بسيط داخل المنطقة.

واحتجت اللاعبات الإسبانيات على القرار فلجأت الحكمة الى تقنية الفيديو (في ايه ار)، وبعد مراجعات عدة من جوانب مختلفة قررت المضي في قرارها، لتمنح رابينوي التقدم لمنتخب بلادها مجددا وللمرة الأخيرة.