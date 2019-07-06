مباراة أميركا وهولندا بث مباشر اليوم

موعد مباراة أميركا وهولندا

يبحث المنتخب الأميركي للسيدات عن مواصلة عروضه القوية والتي وضعته على أعتاب التتويج بلقب كأس العالم الثاني على التوالي والرابع في تاريخه عندما يواجه نظيره الهولندي مفاجأة البطولة في نهائي مونديال السيدات "فرنسا 2019".

وحققت سيدات أميركا مسيرة ذهبية في البطولة مكنتهن من التأهل إلى المباراة النهائية بعد تحقيق 6 انتصارات متتالية أولها كان على تايلاند 13-0 وآخرها على إنكلترا (2-1) في الدور نصف النهائي، فيما شقت سيدات هولندا طريقهن بقوة إلى النهائي محققين 6 انتصارات أيضاً آخرها كان على السويد في نصف النهائي بصعوبة بعد التمديد (1-0).

أميركا وهولندا – معلومات البث المباشر

• مباراة أميركا وهولندا في نهائي مونديال السيدات ستأتيكم مساء الأحد السابع من تموز/يوليو.

• موعد البث المباشر لمباراة أميركا وهولندا سيكون في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

• أميركا وهولندا مواجهة مرتقبة ستكون منقولة على قناتي beIN SPORTS HD وbeIN SPORTS HD4.

مشاهدة مباراة أميركا وهولندا في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS مباراة أميركا وهولندا بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

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