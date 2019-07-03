مباراة هولندا والسويد في بث مباشر

موعد مباراة هولندا والسويد في كأس العالم للسيدات 2019

تشكيلتا المنتخبين

البث المباشر لمباراة هولندا والسويد اليوم الأربعاء 3 يوليو انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة هولندا والسويد بث مباشر حصرياً على 4 beIN SPORTS HD.

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