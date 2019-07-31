وتوّج المنتخب الأميركي بكأس العالم التي أقيمت في فرنسا بفوزه على هولندا 2-صفر في المباراة النهائية في 7 تموز/يوليو الحالي.

وخاض المنتخب الأميركي 127 مباراة بإشراف إيليس التي استلمت منصبها في أيار/مايو عام 2014، ففاز في مئة ومباراتين، وتعادل في 18 وخسر 7.

وقالت إيليس "عندما استلمت مهمتي مع المنتخب الأميركي كنت أتصور البقاء هذه الفترة الزمنية وبالتالي أعتقد بأن الوقت قد حان للرحيل".

وأضافت "لطالما حبذت التغيير في حياتي من أجلي شخصيا ومن أجل عائلتي وأعتقد بأن الوقت أصبح مناسبا الآن"، مشيرة إلى أن الاشراف على المنتخب الأميركي الذي "يضم هذا العدد من اللاعبات الموهوبات كان شرفا كبيرا لي".

واعتبر رئيس الاتحاد الأميركي للعبة كارلوس كورديرو بأن "الاتحاد الأميركي لكرة القدم والرياضة عموما مدينان بفضل كبير لإيليس"، مشيرا إلى أن المدربة "ساهمت في رفع معايير كرة القدم للسيدات وحققت إنجازات لافتة".