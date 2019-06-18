وحصلت البرازيل على ركلة جزاء أنبرت لها مارتا في الدقيقة 74 لتحرز هدف الفوز الوحيد وتصالح به الجماهير التي عتبت على اللاعبات إثر الخسارة في المرحلة الماضية من أستراليا 3-2.

وبهذا الفوز ضمنت البرازيل وصولها إلى دور الـ16 من بوابة المركز الثالث بوصولها إلى النقطة 6، كما تأهلت إيطاليا كبطلة للمجموعة بفارق الأهداف ثم أستراليا بفارق الأهداف المسجلة بعد فوزها الكبير 4-1 على جامايكا التي خرجت من الباب الضيق إثر حلولها أخيرة بلا أي نقطة.

وستلعب أستراليا في الدور المقبل مع النرويج، بينما تنتظر كل من إيطاليا والبرازيل نتائج ختام الدور الأول لمعرفة المنافس.