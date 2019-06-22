بلغ المنتخب النروجي السبت الدور ربع النهائي لمونديال السيدات 2019 في كرة القدم الذي تستضيفه فرنسا، بفوزه على نظيره الاسترالي 4-1 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي 1-1) في نيس في الدور ثمن النهائي.

واحتاجت النروج إلى ركلات الترجيح لتخطي عقبة أستراليا بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وتقدمت النروج عبر إيزابيل هرلوفسن في الدقيقة 31، وكانت في طريقها إلى حسم النتيجة في صالحها قبل أن تنجح أستراليا في فرض التعادل عبر إيليز كيلوند-نايت في الدقيقة 83.

واحتكم المنتخبان إلى الشوطين الإضافيين اللذين شهدا سيطرة النروجيات دون أن تمكنن من حسم النتيجة رغم النقص العددي في صفوف الأستراليات عبر طرد المدافعة ألانا كينيدي في الشوط الإضافي الأول (104).

ولجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للنروج.

وتلتقي النروج في ربع النهائي مع انكلترا أو الكاميرون اللتين تلتقيان الأحد.