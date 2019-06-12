صمد المنتخب النرويجي أمام المد الهجومي لنظيره الفرنسي طيلة الشوط الأول قبل أن يفاجئه الأخير مطلع الشوط الثاني بافتتاح التسجيل عبر فاليري غوفان (46)، لكن فرحة الفرنسيات لم تدم سوى 8 دقائق حيث نجحت النروجيات في إدراك التعادل بالنيران الصديقة عندما سجلت المدافعة ويندي رونار بالخطأ في مرمى صاحبات الضيافة (54).

وحصلت فرنسا على ركلة جزاء في الدقيقة 72 بعد لجوء الحكمة الألمانية بيبيانا شتاينهاوس إلى تقنية المساعدة بالفيديو "VAR" فانبرت لها أوجيني لو سومير بنجاح مسجلة هدف الفوز.

وهو الفوز الثاني توالياً لفرنسا بعد الأول على كوريا الجنوبية برباعية نظيفة في المباراة الافتتاحية فتفردت بالصدارة برصيد 6 نقاط وباتت بحاجة إلى التعادل في مباراتها الأخيرة أمام نيجيريا الاثنين المقبل في رين لضمان بطاقتها وصدارة المجموعة.

في المقابل، تراجعت النرويج إلى المركز الثاني برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف أمام نيجيريا.