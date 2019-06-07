حققت المستضيفة فرنسا بداية مميزة بفوزها على كوريا الجنوبية برباعية نظيفة اليوم الجمعة ضمن انطلاق مباريات كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2019.

ولم تجد فرنسا التي تنظم البطولة حتى السابع من يوليو القادم صعوبة في التفوق على خامس آسيا منتخب كوريا الجنوبية بعدما سيطرت على المباراة طيلة الدقائق التسعين وكان بمقدورها الخروج بنتيجة أكبر لتحقق الفوز الأول في مباريات المجموعة الأولى.

وأنهت فرنسا الشوط الأول للمباراة التي جرت على استاد بارك دي برنس بنتيجة 3-0 بعدما سجلت كل من أوجيني لو سومير (9) ووندي رينار هدفين (35 و45+2)، وفي الشوط الثاني أضافت أماندين هنري الهدف الرابع (85) بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وتضم المجموعة أيضاً منتخبي النرويج، بطل المسابقة عام 1995، ونيجيريا اللذين يتواجهان السبت.

وتجري يوم السبت أيضاً مباراتان إذ تواجه ألمانيا بطلة العالم مرتين 2003 و2007 ورابعة النسخة الماضية، منتخب الصين وصيف العالم 1999، وتلعب إسبانيا مع جنوب أفريقيا ضمن المجموعة الثانية.