وفازت سيدات السويد على تايلاند 5-1، فيما انتصرت الأمريكيات على تشيلي بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وجاءت المباراة الأولى بين السويد وتايلاند باتجاه واحد كما تدل النتيجة وافتتحت ليندا سامبرانت النتيجة مبكراً بعد مرور 6 دقائق بكرة رأسية من ركلة ركنية، ثم أضافت كوسوفاري أسلاني الهدف الثاني من مسافة قريبة (19) وفريدولينا رولفو الثالث بتسديدة قوية (42).

وفي الشوط الثاني أضافت لينا هورتيغ الهدف الرابع بضربة رأسية (81) قبل أن ترد تايلاند بهدف عن طريق ناثاكام شينوونغ (90)، لكن الكلمة الأخيرة كانت للسويد بتسجيل إيلين روبنسون الهدف الخامس من ركلة جزاء إثر لمسة يد داخل المنطقة.

وكان المنتخب التايلاندي تعرض لهزيمة قياسية في تاريخ نهائيات كأس العالم بسقوطه أمام الولايات المتحدة بنتيجة 0-13.



لويد في كل مكان



في المباراة الثانية يدين حامل اللقب المنتخب الأميركي بتأهله لدور ثمن النهائي إلى نجمته المخضرمة كارلي لويد (36 عاماً) التي حملت شارة القيادة وسجلت هدفين (11 و35) وأهدرت ركلة جزاء سددتها خارج الخشبات الثلاث (81) واصابت القائم في بداية اللقاء (4).

وأضافت زميلتها جولي إرتز هدفاً في الدقيقة 26 بعدما خدعت الحارسة التشيلية كريستيان إندلر، التي حالت دون هزيمة منتخب بلادها الذي يخوض النهائيات للمرة الأولى بنتيجة قاسية إثر تصديها لعدة محاولات.

ورفع المنتخب الاميركي رصيده الى ست نقاط متساوياً مع نظيره السويدي الذي يلتقيه الخميس في لوهافر لحسم قمة صدارة المجموعة السادسة.

