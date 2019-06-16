وجاءت المباراة باتجاه واحد كما تدل النتيجة وافتتحت ليندا سامبرانت النتيجة مبكراً بعد مرور 6 دقائق بكرة رأسية من ركلة ركنية، ثم أضافت كوسوفاري أسلاني الهدف الثاني من مسافة قريبة (19) وفريدولينا رولفو الثالث بتسديدة قوية (42).

وفي الشوط الثاني أضافت لينا هورتيغ الهدف الرابع بضربة رأسية (81) قبل أن ترد تايلاند بهدف عن طريق ناثاكام شينوونغ (90)، لكن الكلمة الأخيرة كانت للسويد بتسجيل إيلين روبنسون الهدف الخامس من ركلة جزاء إثر لمسة يد داخل المنطقة.

وكان المنتخب التايلاندي تعرض لهزيمة قياسية في تاريخ نهائيات كأس العالم بسقوطه أمام الولايات المتحدة بنتيجة 0-13. وكانت اقسى هزيمة سابقا سقوط الأرجنتين أمام ألمانيا صفر-11 في كأس العالم 2007.

وقالت مدرب السويد بيتر غيرهاردسون "كنا ندرك بأننا لن نفوز بنتيجة 13-صفر، يحصل هذا الأمر في بعض الأحيان لكني لا أستخف أبداً بالفريق المنافس".

وأضاف "نتصور سيناريوهات قبل خوضنا للمباريات، وفي بعض الأحيان يتعين علينا الانتظار للتسجيل كما حصل معنا ضد تشيلي، أما اليوم فكان الأمر أكثر سهولة لأننا افتتحنا التسجيل مبكرًا".

أما مدربة تايلاند نوينغروتاي سراثونغفيان فقالت "هذا الهدف يحمل أهمية كبيرة لأنه من الصعب التسجيل في مرمى منتخب قوي مثل السويد. هذا الهدف جعلنا نبتسم ونكون فرحين جداً. يتعين علينا مواصلة تطوير مستوانا لكي نقترب من المنتخبات الاخرى. لقد تطورنا من الناحية الذهنية بعد الهزيمة القاسية أمام الولايات المتحدة"، مشيرة إلى أن بعض "اللاعبات كن خائفات من دخول أرضية الملعب".