واستعادت أستراليا توازنها بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام إيطاليا (1-2) واحتفظت بآمالها في بلوغ دور الـ16 من المسابقة.

افتتحت البرازيل التسجيل عبر نجمتها مارتا أفضل لاعبة في العالم ست مرات (27 من ركلة جزاء) ثم أضافت كريستيان هدفها الرابع في النسخة الحالية بعد ثلاثيتها خلال الفوز الافتتاحي على جامايكا (38).

لكن منتخب "ماتيلداس" دخل غرف الملابس مقلصا الفارق بهدف كايتلين فورد (45+1)، قبل أن تعادل كلوي لوغارزو، أفضل لاعبة في المباراة، في الثاني من تسديدة بعيدة ضعيفة خدعت الحارسة باربارا (58).

وجاء هدف الفوز الاسترالي من نيران صديقة لمونيكا وبتأكيد من تقنية الفيديو التي تدخلت أكثر من مرة في المباراة (66).

وخاضت مرتا (33 عاما) التي تعاني من إصابة ولاعبة الوسط فورميغا (41 عاما) شوطا واحدا، فيما خرجت كريستيان (34 عاما) العالم قبل ربع ساعة على نهاية المباراة.

وتعادلت البرازيل واستراليا بثلاث نقاط مع إيطاليا التي تلعب مع جامايكا الجمعة في رينس ضمن المجموعة الثالثة.

ويتأهل إلى دور الـ16 متصدر ووصيف كل مجموعة مع أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.